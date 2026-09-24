愛知・名古屋アジア大会の陸上女子１万メートル決勝（２４日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）、五輪２大会連続代表の田中希実（豊田自動織機）は一時は先頭に出るも、ラストで競り負け、３２分４１秒５４で銀メダルとなった。

田中は序盤は３番手あたりをキープ。しばらく好位置でレースを展開すると、終盤には２番手に浮上した。残り７００メートルあたりで先頭に出るが、最後は２０２４年パリ五輪女子３０００メートル障害金メダリストのウィンフレッド・ヤビ（バーレーン）に追い越され、悔しい結果となった。

この日のレースは、５０００メートルの通過も１６分５２秒と、序盤はスローペースに。このようなレース内容には「ヤビ選手も、今回１万メートルが初めてで、私も１万の代表は初めてだった。経験のある選手にできるだけ任せたいという気持ちはあった。私は国際レースを結構数は見ているので、こういうレースがあるのは知っていても、日本人の観客の方には少し難しいレースというか。どう応援していいか分からないレースになってしまったことは、少し申し訳ない気持ちはあります」と謝罪した。

さらに田中は「自分の中で、場内にいる方はともかくとして、テレビで観戦してる方からも結構『何だよ』という声が聞こえてくるような気持ちで走っていて、少し怖かった」と心境を吐露。それでも、「ここで負けたら本当に自分でも『何だよ』と自分に腹が立つ。最後はメダルを確保することはできたので（良かった）。でも、ヤビ選手の世界基準のラストスパートに歯が立たなかったのが、一番悔しかった」と顔をしかめた。

今大会は１５００、５０００メートルにも出場予定。最初のレースを終え「せっかく３種目に出るので、ちゃんと駆け抜けたなと思えるように頑張りたい」と気持ちを切り替えていく構えだ。