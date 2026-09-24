日本ハムの新庄剛志監督（54）が24日、就任6年目となる来季の続投を表明した。

「今年はもう優勝しか考えてなかったんで。3位とかでは、もう責任を取らなきゃいけないかなっていうシーズンだったんで。でもね、チャンスはあるんですよ。本当に。今のこのチーム、１年目からずっと一緒に戦ってきて、一緒に成長してきて、ここまで来たんでね、何とか今の選手と一緒に優勝したいし、きっかけがつかめれば一気に行くんですよ」と先を見据えた。

就任5年目の今季は悲願のリーグ優勝こそ逃したが、3年連続となるAクラス入りが確定。4月29日には単独最下位に転落するなど出遅れたが、残り4試合で逆転2位の可能性を残すなど大きく盛り返した。

常識にとらわれない采配で白星を重ね、同時に若手を育成する新庄監督の評価と信頼が球団内でも揺らぐことはない。

「もう歴代の監督の中で鶴岡監督が23年やっているんで、それを目標にね。その前に還暦まであと6年。60歳で終わろうかな。その前にクビか！このまま優勝できなければクビですよ」と語った。

北海道移転後では、栗山監督の10年連続に次ぐ6年目突入で、悲願の頂点に挑む。