カウンセラーが解説する「積極的休養」の驚くべき効果！心が一気に回復する7つの行動
カウンセラーや作家として活動するRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【朗報】メンタル回復におすすめの積極的休養ベスト7／より心を落ち着かせる休み方がこれだ！」と題した動画を公開した。動画では、疲労時にただ寝るといった行動を取りがちな現代人に向けて、短時間でメンタルを圧倒的に回復させる「積極的休養（アクティブレスト）」の具体例を7つ解説している。
Ryota氏はまず、日常的な行動パターンから抜け出す「普段できていないことをする」ことの重要性を指摘する。例えば、事務仕事で座りっぱなしの人は運動を取り入れ、立ち仕事の人はヨガやストレッチを行うなど、普段の動作とは異なるアプローチが効果的だと語る。
さらに、プロのサービスを受ける「リラクゼーションに予算をかける」ことや、移動による疲労を避ける「予定を詰め込まない旅行」も推奨。特に旅行については、「行く先々で移動ばっかりにしない」「早めに宿に行っちゃって温泉に何回も入る」といった余裕を持った過ごし方が、ストレスの蓄積を防ぐと説く。
また、手軽な方法として「1日スーパー銭湯で過ごす」ことを挙げる。スーパー銭湯を「リラクゼーションのテーマパーク」と表現し、仕事道具や同居人から離れて、非日常空間でゴロゴロすることがメンタルヘルスに良い影響を与えると解説した。他にも、「大自然で過ごす」「1日クラフト体験」「ローカル線の旅」など、仕事から思考を切り離して何かに没頭できる多彩な活動を紹介している。
最後にRyota氏は、家でただ休む「消極的休養」が必要な場面もあるとしつつ、同じような忙しい日々が続き、「なんか疲れたな、なんかしんどいな」と感じる時には、これら積極的休養を取り入れるべきだと結論付けた。休日の過ごし方に新たな選択肢を意図的に組み込むことで、心身の健康を保つヒントが得られる内容となっている。
Ryota氏はまず、日常的な行動パターンから抜け出す「普段できていないことをする」ことの重要性を指摘する。例えば、事務仕事で座りっぱなしの人は運動を取り入れ、立ち仕事の人はヨガやストレッチを行うなど、普段の動作とは異なるアプローチが効果的だと語る。
さらに、プロのサービスを受ける「リラクゼーションに予算をかける」ことや、移動による疲労を避ける「予定を詰め込まない旅行」も推奨。特に旅行については、「行く先々で移動ばっかりにしない」「早めに宿に行っちゃって温泉に何回も入る」といった余裕を持った過ごし方が、ストレスの蓄積を防ぐと説く。
また、手軽な方法として「1日スーパー銭湯で過ごす」ことを挙げる。スーパー銭湯を「リラクゼーションのテーマパーク」と表現し、仕事道具や同居人から離れて、非日常空間でゴロゴロすることがメンタルヘルスに良い影響を与えると解説した。他にも、「大自然で過ごす」「1日クラフト体験」「ローカル線の旅」など、仕事から思考を切り離して何かに没頭できる多彩な活動を紹介している。
最後にRyota氏は、家でただ休む「消極的休養」が必要な場面もあるとしつつ、同じような忙しい日々が続き、「なんか疲れたな、なんかしんどいな」と感じる時には、これら積極的休養を取り入れるべきだと結論付けた。休日の過ごし方に新たな選択肢を意図的に組み込むことで、心身の健康を保つヒントが得られる内容となっている。
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YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
【悩みのある毎日をちょっと気楽に】 カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。 主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。