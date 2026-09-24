依存症や過食は「性格の問題」ではなかった、問題行動の背後に潜むADHDの真実
YouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」が、「ADHDの知られていない7つの問題行動【注意欠如多動症】【大人の発達障害】」を公開した。精神科医や臨床心理士らが、単なる性格の問題と誤解されやすい「7つの問題行動」の背後に、ADHD（注意欠如多動症）が隠れているケースについて詳しく解説している。
動画では、ADHD特有の不注意や衝動性が引き起こす日常的なトラブルや大きな問題行動について言及している。その中で、背後にADHDが隠れている可能性がある7つの問題行動として、「スラギッシュ・コグニティブ・テンポ（ぼーっとして無気力）」「センセーション・シーキング（スリルを求める）」「買い物依存症」「インターネット依存症」「ギャンブル依存症」「過食症」「反社会性パーソナリティ症」が挙げられた。
例えば、ADHDといえば「落ち着きがない」というイメージが強いが、「スラギッシュ・コグニティブ・テンポ」と呼ばれる症状では、常にぼんやりとして動作が鈍く、周囲から「だらしない、やる気がない」と誤解されることが多いと指摘する。また、強い刺激を求める「センセーション・シーキング」では、常識から逸脱し、危険な運転や違法行為などのスリルを追求してしまうリスクがあるという。
さらに、衝動性をコントロールできず、新しいものを常に欲しがる「買い物依存症」や、仕事や生活に支障が出るほど没頭してしまう「インターネット依存症」、そして「ギャンブル依存症」に陥るケースも少なくない。その他にも、むちゃ食いをしてしまう「過食症」や、家庭に居場所がないことで不良仲間と関わり、違法行為を平気で行う「反社会性パーソナリティ症」に繋がる背景についても詳しく語られた。
これらの問題行動は「本人の性格や怠慢」として片付けられがちであり、周囲から否定され続けることで自信を喪失してしまう人も多い。しかし、背景にあるADHDを正しく認識し、コンサータやストラテラなどの適切な薬物治療を行うことで、不注意や衝動性が改善し、問題行動が減少するケースもあると解説。自身の特性を理解し、必要に応じて専門医を受診することの重要性を伝えて締めくくっている。
動画では、ADHD特有の不注意や衝動性が引き起こす日常的なトラブルや大きな問題行動について言及している。その中で、背後にADHDが隠れている可能性がある7つの問題行動として、「スラギッシュ・コグニティブ・テンポ（ぼーっとして無気力）」「センセーション・シーキング（スリルを求める）」「買い物依存症」「インターネット依存症」「ギャンブル依存症」「過食症」「反社会性パーソナリティ症」が挙げられた。
例えば、ADHDといえば「落ち着きがない」というイメージが強いが、「スラギッシュ・コグニティブ・テンポ」と呼ばれる症状では、常にぼんやりとして動作が鈍く、周囲から「だらしない、やる気がない」と誤解されることが多いと指摘する。また、強い刺激を求める「センセーション・シーキング」では、常識から逸脱し、危険な運転や違法行為などのスリルを追求してしまうリスクがあるという。
さらに、衝動性をコントロールできず、新しいものを常に欲しがる「買い物依存症」や、仕事や生活に支障が出るほど没頭してしまう「インターネット依存症」、そして「ギャンブル依存症」に陥るケースも少なくない。その他にも、むちゃ食いをしてしまう「過食症」や、家庭に居場所がないことで不良仲間と関わり、違法行為を平気で行う「反社会性パーソナリティ症」に繋がる背景についても詳しく語られた。
これらの問題行動は「本人の性格や怠慢」として片付けられがちであり、周囲から否定され続けることで自信を喪失してしまう人も多い。しかし、背景にあるADHDを正しく認識し、コンサータやストラテラなどの適切な薬物治療を行うことで、不注意や衝動性が改善し、問題行動が減少するケースもあると解説。自身の特性を理解し、必要に応じて専門医を受診することの重要性を伝えて締めくくっている。
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