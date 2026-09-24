「息子、コンソメの弟子入りを果たす。まずはクン活から」ーー。



【写真】角度がシンクロ！ポメ柴と2歳息子がクン活

そんなコメントが添えられた写真がXで話題です。写っているのは、2歳の息子さんと、ポメ柴の「コンソメ」くん（4歳・男の子）。



「クン活」とは、犬が散歩中に地面や草木のにおいをクンクンとかぎ、周囲の情報を集める行動のこと。投稿された写真には、茂みや側溝の周辺でクン活に励むコンソメくんと、その隣で同じように体を傾け、顔を近づける息子さんの姿が写っています。



師匠の動きを逃すまいと、懸命についていくお弟子さん。ふたりの角度まで見事にそろっています。この微笑ましい光景に、



「かわいいお弟子さん」

「かわいすぎて大爆笑しました」

「角度が一緒！ ふたりともかわいいね」



など、ほっこりする声が寄せられました。



まねするのはクン活だけじゃなかった！

投稿したママの「ポメ柴コンソメ 4歳」さん（@pomesibakonsome）によると、息子さんはコンソメくんのすることに興味津々で、何でもまねしたがるのだとか。



「クン活に勤しむコンソメと、それに必死についていってまねをする息子がかわいらしくて、思わず写真を撮りました。とても微笑ましかったですね」



「何のにおいがしたの？」と息子さんに尋ねたところ、「虫のにおいがした！」という、かわいらしい返事が返ってきたそうです。



このあとは、ふたりとも散歩に満足した様子で、帰宅後は昼寝をしたそうです。



「息子がまねするのはクン活だけではありません。お手やおすわり、片足を上げておしっこするしぐさや、なでてほしいとアピールするときのしぐさまで、まねするようになりました。家族でその様子を見て、思わず笑ってしまいます」



ふだんのコンソメくんと息子さんは、つかず離れずの程よい距離感で過ごしているといいます。



「コンソメは食べることが大好きで、少し気難しいところもあります。息子にはまだ、そうしたところまではわからないので、接し方が過度にならないよう気をつけています」



並んでのぞき込むふたつの背中には、これから深まっていく絆が映っていました。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）