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【映像】台風25号の影響 ソフトバンクで通信障害

「障害情報

【災害影響】台風25号の影響により携帯電話サービスがご利用できない状況、またはご利用しづらい状況について（9月24日午前9時00分時点）

日頃は当社のサービスをご利用いただきましてありがとうございます。以下のサービスがご利用できない状況、またはご利用しづらい状況が発生しております。お客さまには多大なご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

■前回からの変更点

2．影響エリア

影響エリアを更新しました。

1．日時

2026年9月22日（火）午前1時30分頃から継続中

2．影響エリア

以下エリアの一部で影響が出ています。千葉県木更津市、市原市、君津市、富津市、夷隅郡大多喜町

以下のエリアにつきましては復旧しました。

千葉県茂原市、勝浦市、鴨川市、南房総市、いすみ市、長生郡（一宮町、長南町）、安房郡鋸南町

3．対象サービスと影響

以下の通信サービスがご利用できない状況、またはご利用しづらい状況が発生しています。

・ソフトバンク、ワイモバイル、LINEMOの携帯電話サービス・SoftBankAir・おうちのでんわ・ソフトバンク回線利用MVNO

※緊急通報もご利用できない状況、またはご利用しづらい状況となっております。

4．復旧見通し

確認中」

（『ABEMA NEWS』より）