1日30分睡眠は本当に大丈夫？あきとんとんが「ショートスリーパー」の真実を解説
YouTubeチャンネル「【楽しい授業動画】あきとんとん」が、「1日30分睡眠って大丈夫なん？」を公開した。動画では、最近話題となっている1日30分睡眠などの極端な短時間睡眠について、独自の見解を交えながら明確な注意喚起を行っている。
あきとんとんはまず、睡眠時間が短くても問題なく生活できる「ショートスリーパー」は医学的に存在するとしつつも、それは「遺伝的なもので訓練してなれるものではない」と解説する。訓練で短時間睡眠ができるようになったと感じるのは、単純に「睡眠不足に慣れただけ」であり、客観的な脳機能は下がり続けるという研究データもあると指摘した。さらに、本来のショートスリーパーであっても睡眠時間は1日4時間程度であり、30分という極端なものではないという。
また、睡眠中の脳は老廃物を排出する機能を持つが、その状態に入るまでに30分から1時間が必要だと説明。そのため、30分睡眠は「お風呂にお湯をためた瞬間に栓を抜いて上がっているようなもん」とユニークな例えを用いて、本来の睡眠の役割を果たせていない危険性を分かりやすく表現した。このような生活が続けば、集中力の低下や感情のコントロール不良、記憶の定着の悪化を招くと強く警告している。
最後に、勉強時間を確保するために睡眠を削ることは「一番あかん」と断言。睡眠を短くするのは最終手段であり、成績を上げたいのであれば、よく遊び、よく食べ、よく寝て、よく勉強する健康的な生活を心がけるべきだと結論付けた。睡眠の正しい知識と重要性を再認識させられる内容となっている。
あきとんとんはまず、睡眠時間が短くても問題なく生活できる「ショートスリーパー」は医学的に存在するとしつつも、それは「遺伝的なもので訓練してなれるものではない」と解説する。訓練で短時間睡眠ができるようになったと感じるのは、単純に「睡眠不足に慣れただけ」であり、客観的な脳機能は下がり続けるという研究データもあると指摘した。さらに、本来のショートスリーパーであっても睡眠時間は1日4時間程度であり、30分という極端なものではないという。
また、睡眠中の脳は老廃物を排出する機能を持つが、その状態に入るまでに30分から1時間が必要だと説明。そのため、30分睡眠は「お風呂にお湯をためた瞬間に栓を抜いて上がっているようなもん」とユニークな例えを用いて、本来の睡眠の役割を果たせていない危険性を分かりやすく表現した。このような生活が続けば、集中力の低下や感情のコントロール不良、記憶の定着の悪化を招くと強く警告している。
最後に、勉強時間を確保するために睡眠を削ることは「一番あかん」と断言。睡眠を短くするのは最終手段であり、成績を上げたいのであれば、よく遊び、よく食べ、よく寝て、よく勉強する健康的な生活を心がけるべきだと結論付けた。睡眠の正しい知識と重要性を再認識させられる内容となっている。
YouTubeの動画内容
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