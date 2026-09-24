◇ナ・リーグ ドジャースーパドレス（2026年9月23日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（32）が23日（日本時間24日）、右上腕二頭筋の炎症から復帰し、本拠でのパドレス戦に「2番・DH」で先発出場。ドジャースタジアムでスタメンが紹介されると、一際大きな歓声を浴びた。

試合開始直前、球場内で先発メンバーの名前が紹介され「ショーヘイ・オオタニ」とコールされると、球場全体から大歓声。ユニホーム姿の大谷はベンチで選手、スタッフらとそれぞれお決まりのハイタッチで笑顔を見せた。さらに、ロバーツ監督ともバスケットボールのティップオフのように互いにジャンプしあってハイタッチ。先発する山本由伸ともグータッチし、試合に向けて集中力を高めた。

大谷は今月3日のカージナルス戦で31試合ぶりにスタメンから外れ、そこから4試合連続で欠場。7日のレッズ戦でスタメン復帰したが、右腕の状態は悪化し、翌8日から再び欠場が続き、11日にIL入り（適用は8日から）となった。この日、復帰が発表され、即スタメン出場。打席に入ると、ドジャースタジアムに集まったファンから大歓声を浴びた。

ロバーツ監督はこの日の試合前会見で大谷について「今夜また故障することを心配しているなら、そもそもラインアップには入れない」とIL入り中に十分、回復したと強調し「しっかりボールを見て、打席を重ねてほしい」と語っていた。

レギュラーシーズンはこの日を含め残り5試合。間もなく始まるポストシーズンに向けて、ここから状態を上げていくために打席を重ねる予定だった。