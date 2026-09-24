ブルージェイズは２３日（日本時間２４日）に敵地ボルティモアでのオリオールズとのダブルヘッダー第１試合に２-４で敗れ、ポストシーズン（ＰＳ）進出の可能性が消滅した。

昨年、ア・リーグ王者になり、ワールドシリーズ（ＷＳ）制覇まであと二死まで迫りながらドジャースに逆転負け。ファンは今年、雪辱を期待したにもかかわらず、再びＷＳの舞台に立つどころか、ＰＳに進むことができなかった。

そんなファンの怒りはウラジーミル・ゲレロ内野手（２７）に向けられている。昨年４月に２０３９年までの１４年総額５億ドル（約７３０億円＝当時）で契約。２年目の今季は打率２割６分３厘、９本塁打、５６打点でＯＰＳ０・６９５だ。本拠地ロジャース・センターで本塁打を放ったのは今月１３日（同１４日）という体たらくだった。

ゲレロは最近受けたスペイン語のインタビューで、５億ドルの契約について「ブルージェイズのために過去に成し遂げたことに対して報酬が支払われているのであって、将来期待されていることではない」と発言したことが第１試合中にＳＮＳで拡散。ファンの怒りを爆発させた。

「ブラディをトレードに出せ。損切りしてもトレードに出せ」

「ゲレロのプレーがひどすぎてシーズンを台無しにしてしまった。彼が本来の実力の半分でも発揮していれば、シーズンを乗り切れたはずだ」

「もうフランチャイズの顔じゃない」

「太ったブラディ（ゲレロ）と老いぼれマックスは地獄に落ちろ」

「５億ドル払ったのに何にもしてくれなかった」

「ブラディは２７歳なのに５歳児みたいだ」

「チームは２０３９年までブラッドに５億ドル支払う義務がある」

「彼の契約はとんでもない間違いだった」

「ファンの好感度は完全に失われた」

昨年のヒーローから〝戦犯〟に転落したゲレロ。果たしてファンから信頼されるチームリーダーに復活できるか注目だ。