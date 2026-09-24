外出から1時間で帰宅した飼い主さんが、ゆっくりと部屋のドアを開けてみると…？仲良く寄り添っていた兄弟猫の反応が笑えると、SNSで話題になっています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で25.8万再生を突破し、「2人とも同じこと思ってそうな感じで可愛いw」「え、、って感じのまばたき愛おしい」といった声があがりました。

【動画：外出から『1時間で帰宅した飼い主』→猫たちのいる部屋を開けると…いつもと違う『まさかの反応』】

飼い主さんのことが大好き♡

TikTokアカウント「@chicho7712」に投稿されたのは、キジ白の「ちろる」くんと黒猫の「ちょこ」くんが、予想外に早く帰宅した飼い主さんを前に見せたリアクションをおさめた動画です。

ふたりは子猫時代お外で暮らしていましたが、縁あって飼い主さんの元へとやってきた兄弟猫ちゃん。どちらも飼い主さんのことが大好きで、よく顔の近くでくっついて眠ってくれるのだといいます。

1時間で帰宅すると…？

そんなふたりが先日、いつもとは違った反応を見せてくれたのだとか。その日、外出から1時間で帰宅したという飼い主さん。ゆっくりとふたりがいる部屋のドアを開くと、そこには仲良く寄り添うふたりの姿が。

しかし、いつもより明らかに早い帰宅を怪しんだのか、ふたりが近寄ってくることはなかったのだとか。ちょこくんはお目目をまん丸にして、ドアの隙間から見える飼い主さんを覗き込むように首を傾けていたそう。そしてちろるくんも、どこか驚いたように目を見開きながら、じっと飼い主さんを見つめていたといいます。

「なん…で…かえって、きた…？」

固まったまま飼い主さんを観察し続けるふたりは、まるで「なん…で…かえって、きた…？」と言っているかのよう。そんなリアクションに耐えられず、飼い主さんは思わず、開きかけていたドアをそっと閉めてしまったのだとか。

その後、最終的にはドアの近くまでお迎えにきてくれたそうですが、それでも「え？なんで？」と言いたげな表情を見せるふたりの様子に、思わず笑ってしまいます。

ふたりの絶妙すぎるリアクションに、動画の視聴者からは「分かります！いつもと違う時間に帰ると、化け物でも見たような表情で猫たち見つめてきますよねww」「ほんの少しゆっくりめの瞬きがさらに圧をかけてくる…が可愛い…」「可愛すぎてワロタwww帰ってくるの早くね？って顔してるwwww」「思ってた数倍えっ…なんで…？って顔してておもしろすぎ笑」「目の開き具合と角度がほんまにツボinする」といったコメントがよせられました。

TikTokアカウント「@chicho7712」では、飼い主さんの顔周りにくっついて甘えたり、お膝に乗ってお出かけを阻止しようとしたりと、ふたりの飼い主さん愛にあふれた日常が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@chicho7712」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。