パ・リーグでシ烈な２位争いを繰り広げる日本ハムが２３日の楽天戦（エスコン）で、延長１２回の末に３-５で痛恨の敗戦。勝てば西武を抜いて単独２位に浮上できた一戦で最下位チームに黒星を喫し、０・５ゲーム差のまま３位で足踏みとなった。

同点の１２回無死一、三塁で辰己の一ゴロをさばいた清宮幸が本塁に悪送球。これが決勝点となり、新庄剛志監督（５４）は「明日は何としても勝つ」と短い言葉に決意を込めた。

シーズンは残り５試合。同じＡクラスでも２位と３位では雲泥の差だ。２位で終えられればＣＳファーストステージは３年連続で本拠地開催。１試合あたり数億円の巨額マネーが転がり込むばかりか、ファンの声援も後押しとなる。

しかも、１０月１日に予定されるロッテとの今季最終戦（ＺＯＺＯマリン）後、およそ１週間にわたってエスコンでの調整が可能だ。移動などによる選手の負担軽減、営業面を考えれば本拠地開催の方が断然有利に働く。球団関係者も「チームとしては是が非でもこの権利は勝ち取りたい」と鼻息は荒くなるばかりだ。

ただ、この日の敗戦でますます安心できる状況ではなくなった。西武と０・５差である上に日本ハムよりも２試合多く残しているからだ。しかも西武の最後の２試合はロッテが相手。ロッテは雨天中止が相次いだ影響で２５日から１０月６日まで１２連戦となっており、その最後の２試合が西武戦なのだ。

シーズン最終盤の大連戦は過酷そのもの。西武と戦う頃にはチームも疲弊し、上位の順位争いを繰り広げる西武の方がモチベーションも高いことが想定される。

こうした状況を踏まえ、球団周辺ではシーズン終了までに「西武と１・５ゲーム差以上が必要」ともっぱらだったのだが…。それに照らせば、現在の０・５差ではとても安全圏とは言えない。１勝や１敗の重みがいっそう増す大詰めの戦い。気を抜ける瞬間は一切なさそうだ。