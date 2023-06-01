千葉・佐倉市では300棟の床上浸水 神奈川・三浦市では土砂崩れで行方不明の女性…台風25号による各地の被害
台風25号による各地の被害の状況をまとめました。
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300棟の床上浸水の被害が確認されている千葉県佐倉市。佐倉駅前は水はひきましたが、多くの土が残っていました。
22日まで冠水していた駅周辺は、水が引いても日常とはほど遠い状態です。
■家も浸水…ブレーカーあげても電気つかず
音楽教室を営んでいる椎名康子さんは「浮いてね、こっちにいったの、この車が」と車が浮いて移動してしまったことを話します。家も浸水しました。
音楽教室を営む 椎名康子さん
「完全に（水が）はけてないから」
今も室内には水が残り…
「ピアノの人が練習したり。練習室です」
「もしかしたらピアノだめかもしれないです」
「まさかこんな風になると思ってなかったので」
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さらにブレーカーをあげても電気がつかないといい…
「冷蔵庫だめかもしれないですね」
「ただびっくりしてなんとかしなきゃって感じ」
「まとまりがつかないです、頭の中が…」
■亡くなった方や土砂崩れ巻き込まれた女性も
甚大な被害をもたらしている台風25号。亡くなった方も増えています。
千葉・印西市の道路では冠水が続いていて、奥の車は半分の高さまで水につかってしまっています。
印西市では水没した車両の近くで60代の男性が発見され、亡くなったことが新たにわかりました。土砂崩れが発生した神奈川県三浦市では、雨のなか20代女性の捜索が続けられていました。巻き込まれた20代の女性はいまだ見つかっていません。