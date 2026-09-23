台風25号による大雨の影響で千葉県の一部で続いている停電について、東京電力パワーグリッドは「停電が長期化する可能性がある」と明らかにしました。

【写真を見る】千葉の停電「復旧の見通し立たず」 多くの地域で長期化の可能性 東京電力パワーグリッド

東京電力パワーグリッドによりますと、23日午後10時半現在、千葉県では、およそ1万8360軒の停電が発生しています。

停電が特に多いのは、市原市でおよそ4550軒、木更津市でおよそ2440軒、君津市でおよそ2330軒などとなっています。

東京電力パワーグリッドは、復旧の見通しについて、一部の地域については「9月25日中の復旧を目指す」としていますが、「復旧の見通しが立てられない地域が多い」と明らかにしました。

現在、停電している多くの地域は、土砂崩れや倒木の影響で道路がふさがれていて、復旧作業ができない、または、壊れた設備の確認が出来ていないということです。

東京電力パワーグリッドは「自治体と協力しながら引き続き全力で復旧作業を進める」としていますが、停電が長期化する可能性があります。