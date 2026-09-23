YouTubeチャンネル「愛猫のポルとアヴ」に投稿されたのは、駐車場でひとりぼっちになっていた子猫を保護したときの記録です。弱っていた子猫に懸命なケアを続ける様子は34万回再生を突破。「1人ぼっちで辛かっただろうね」「ここで出会った事も縁だと思う」といった声が寄せられています。

【動画：駐車場で見かけた、元気のない子猫→数日後、『道路の真ん中』で発見され…保護したときの記録】

駐車場で見つけた小さな子猫

ある夏の日、投稿主さんは駐車場の隅にたたずむ1匹の子猫を発見したそうです。近づいてもすぐには逃げず、ぼんやりとしていたという子猫。かなり距離が縮まったところで、ようやく人の存在に反応したといいます。

車通りが多い場所だったため心配したものの、母猫が戻ってくる可能性を考えて見守ることに。それから数日にわたって様子を確認したそうですが、子猫は変わらずひとりで駐車場にいたのだとか。

危険…道路に横たわる子猫を保護

様子を見守る中、投稿主さんは道路の真ん中に横たわっている子猫を発見。周囲には母猫やきょうだいの姿がなく、くしゃみもしていたそうです。危ない環境であることや体調も心配されたことから、そのまま保護することにしたといいます。

しかし、保護したからといって安心できる状態ではなかったとのこと。子猫は警戒していたのか自力でご飯を食べようとせず、投稿主さんは指やシリンジを使ってなんとか栄養を摂らせたといいます。

さらに、子猫の体温は37度近くまで下がっていたそう。食後にはベッドに湯たんぽを用意して体を温めるなど、小さな命をつなぐためのケアを欠かさなかったといいます。

懸命なケアで少しずつ元気に

投稿主さんの懸命なお世話が功を奏したのか、ずっとうずくまっていた子猫は翌日には歩けるほどまで元気を取り戻したそう。

現在は「アヴドゥル」ちゃんと名付けられ、先住猫の「ポルナレフ」ちゃんと共にすくすくと成長しているといいます。危険な場所でひとり耐えていた小さな命が、安心できる居場所にたどり着けて何よりです。

投稿には、「貴方と子猫に幸せになる魔法をかけておきます」「主さんが見つけていなかったら生きていなかったと思うと涙が出る・・・」「ギリギリのところで保護されてラッキーな子猫ちゃんだ」など、アヴドゥルちゃんの無事を喜ぶ声や、保護した投稿主さんへの感謝の言葉が多数寄せられています。

YouTubeチャンネル「愛猫のポルとアヴ」では、アヴドゥルちゃんとポルナレフちゃんの暮らしが公開されています。保護されたアヴドゥルちゃんが安心できる環境で成長していく姿を見守ることができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「愛猫のポルとアヴ」さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。