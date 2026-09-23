同居で爆増した傘65本を徹底整理！「捨てる」ではなく「選ぶ」声かけで実家を片付け
YouTubeチャンネル「【50代独身】あつこの穏やかに暮らしたい日々」が、「【断捨離】衝撃！傘だけで65本！？カオスすぎた…同居で爆増した“傘問題”にメスをいれた日」と題した動画を公開しました。動画では、あつこさんが実家の片付けの一環として、同居を機に大量に増えてしまった「傘」の徹底的な断捨離に挑む様子が収められています。
あつこさんが実家の傘置き場を確認すると、複数の傘立てには長傘が無造作に詰め込まれ、さらに引き出し2段分に折り畳み傘がぎっしりと保管されている状態でした。長傘の中には、大量の父のビニール傘があるほか、持ち手がハゲてしまったり防水性が失われたりしている年季の入ったものも多数ありました。
一方、折り畳み傘の多くは母のものでしたが、あつこさんは「これはもう使えないな、っていうほど汚れているものはなかった」と驚きを口にします。どうやら母は汚れた傘を既に処分しており、残っていたのは記念品やもらい物などの未使用品ばかりでした。全ての傘を床に並べて数えてみると、長傘31本、折り畳み傘34本の計65本に上り、あつこさんは「もう絶対に多い！」と思わず声を上げました。
仕分けにあたり、あつこさんは「捨てる」という言葉に対する母の拒否感に配慮しました。「減らす」ではなく「選ぶ」という視点を持ち、「これはまだ使いたい？」「これバザーに出そうか」と優しく声をかけながら作業を進めます。さらに、不要になった折り畳み傘の布地を利用して、母がエコバッグにリメイクするというユニークな活用法も紹介されました。行き先を一つずつ決めることで、母も自然と手放せたようです。
最終的に、残すもの、バザーに出すもの、リメイクするものなどに分類され、溢れかえっていた傘置き場は見違えるようにスッキリと整頓されました。実家の片付けにおける家族への寄り添い方や、無駄のないアイテムの活用術など、断捨離を進めるうえで多くのヒントが得られる動画となっています。
あつこさんが実家の傘置き場を確認すると、複数の傘立てには長傘が無造作に詰め込まれ、さらに引き出し2段分に折り畳み傘がぎっしりと保管されている状態でした。長傘の中には、大量の父のビニール傘があるほか、持ち手がハゲてしまったり防水性が失われたりしている年季の入ったものも多数ありました。
一方、折り畳み傘の多くは母のものでしたが、あつこさんは「これはもう使えないな、っていうほど汚れているものはなかった」と驚きを口にします。どうやら母は汚れた傘を既に処分しており、残っていたのは記念品やもらい物などの未使用品ばかりでした。全ての傘を床に並べて数えてみると、長傘31本、折り畳み傘34本の計65本に上り、あつこさんは「もう絶対に多い！」と思わず声を上げました。
仕分けにあたり、あつこさんは「捨てる」という言葉に対する母の拒否感に配慮しました。「減らす」ではなく「選ぶ」という視点を持ち、「これはまだ使いたい？」「これバザーに出そうか」と優しく声をかけながら作業を進めます。さらに、不要になった折り畳み傘の布地を利用して、母がエコバッグにリメイクするというユニークな活用法も紹介されました。行き先を一つずつ決めることで、母も自然と手放せたようです。
最終的に、残すもの、バザーに出すもの、リメイクするものなどに分類され、溢れかえっていた傘置き場は見違えるようにスッキリと整頓されました。実家の片付けにおける家族への寄り添い方や、無駄のないアイテムの活用術など、断捨離を進めるうえで多くのヒントが得られる動画となっています。
YouTubeの動画内容
関連記事
実家の片付けが進まないのは「普通」思い通りにいかない現実への向き合い方
通れない廊下を救出！まさかの紛失事件も！「開かずのドア」を攻略する50代のリアルな捨て活
「親の片付けが進まない」これが現実…モノを手放さない母を変えた意外な一言
チャンネル情報
「離婚・大病・人間不信…波乱の人生を乗り越えてきた50代が、モノ屋敷の実家で“捨てられない母”と暮らしています。片付けと同居という二つの挑戦の中で、母と自分それぞれの心の動きに寄り添いながら、モノと心の両方をゆっくり整えていく過程を、等身大のままお届けしています。