映画鑑賞中にワンコをお散歩に誘ったら、喜んで行きたがるかと思いきや…？ワンコの人間のような態度に思わず笑ってしまう人が続出し、投稿は記事執筆時点で10万回を超えて表示されています。

【動画：映画『タイタニック』を鑑賞中、犬を散歩に誘った結果→『喜ぶかな』と思ったら…まさかの光景】

映画鑑賞中にお散歩に誘ったら…

Threadsアカウント「aaamimimiririari」に投稿されたのは、投稿者さんがチワワの「大吉」くんと一緒に映画『タイタニック』を見ていた時の出来事です。大吉くんはクッションを抱えてソファーに座り、じーっと画面を見ていたそう。どうやら映画に興味津々のようですが、途中でお散歩に誘ったら嬉しくて映画などどうでもよくなるかと思いきや…？

なんと大吉くんは投稿者さんを無視して、そのまま食い入るように映画を見続けていたとか！10分ほど様子を見ていても、お散歩に行こうとする気配はなし…。「今いいところだから待って」と言わんばかりの態度も映画鑑賞中の体勢も、まるで人間のようで思わず笑ってしまいます。

人間のように映画に夢中！

試しに投稿者さんがもう一度声を掛けてみたら、「うるさいな。邪魔しないでよ」というように冷めたお目目でチラッと見てきたという大吉くん。その後もずっと映画に夢中になっていて、結局この日はお散歩に行かなかったそうですよ。

お散歩よりも映画を優先するくらいですから、ちゃんとストーリーを理解して楽しんでいたのかもしれませんね。ぜひ他の映画も見て、お気に入りの作品を教えてほしいものです。

この投稿には「可愛すぎる」「隣に並んで観たい」「これは内容把握していますな笑」「もしかして中に人間入ってます？」「前世、タイタニックに乗ってた事あるんじゃないの？」といったコメントが寄せられています。

ワンコとの愛に溢れた日常

大吉くんは2026年の８月に10歳のお誕生日を迎えたそうです。いくつになっても甘えん坊で、ことあるごとに投稿者さんの顔面に乗ってくるという大吉くん。筋トレ中にじーっと監視していたり、「一緒に寝よう」とばかりにお布団で待っていたりすることもあるとか。

そして投稿者さんは「ずっと変わらず熱烈な愛をありがとう」と感謝しながら、大吉くんの愛を受け止めているそうです。これからも大吉くんと投稿者さんが、愛と幸せに溢れた日々を過ごせますように。

大吉くんの可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、Threadsアカウント「aaamimimiririari」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「aaamimimiririari」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。