ドッグランで起きたまさかのハプニングが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で62万6000回再生を突破し、「背景とわんこの対比がｗｗｗ」「めっちゃ絶望してて草」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『最新式のドッグラン』にきた犬→『喜ぶかな』と思ったら…予想と違いすぎる『絶望の表情』】

最新式のドッグラン

Instagramアカウント「omameshiba」の投稿主さんは、「おまめ」ちゃんという可愛い豆柴と暮らしています。

この日、おまめちゃんを連れて訪れたのは、オープンしたばかりのドッグラン。屋外で遊べるだけでなく、屋内にはプロジェクションマッピングを使った最新式のドッグランも用意されていました。

せっかくなので利用してみることに。キラキラと映像が広がる空間なら、おまめちゃんもきっと喜んでくれるはず。ところが、そこで待っていたのは予想外の結末でした。

なんと、おまめちゃんは見るからに「絶望」といった表情に。実は、屋内ドッグランを利用するために着けたマナーパンツが苦手だったそう…。

キラキラ輝くプロジェクションマッピングを背景に、悲しそうな顔でたたずむ姿は、あまりにも対照的です。楽しそうな空間と、どんよりした表情のギャップに、思わずクスッと笑ってしまう一幕でした。

この投稿には「声出して笑いましたｗｗｗ」「ごめんけど可愛すぎます(笑)」といったコメントが寄せられています。

芝生での笑顔も♪

もちろん、マナーパンツさえなければおまめちゃんも元気いっぱい。同施設の屋外ドックランでは、広々とした芝生の上を嬉しそうに走り回る姿も。のびのびと駆け回るおまめちゃんは、とっても楽しそうです。

さらに、ボールを見つけると一目散。夢中になって追いかけ、広い芝生を全速力で走るのだとか。屋内ではマナーパンツにしょんぼりしていたとは思えないほど、いきいきとした姿を見せてくれます。

全力で遊ぶおまめちゃんを見ているだけで、こちらまで自然と笑顔になりますね。

Instagramアカウント「omameshiba」には、おまめちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「omameshiba」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。