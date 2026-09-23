散歩と思いきや…行き先は動物病院だった！ 診察前後でガラッと変わった表情に「同一犬にはとても見えませんね」「病院頑張ってえらい」
「散歩に見せかけて動物病院に連れて来た時→診察が終わった時。別の犬すぎ」
そんなコメントとともに投稿された愛犬のビフォーアフター写真がThreadsで話題です。写っているのは、「陸（りく）」くん（7歳・男の子）。
飼い主さんを見上げる陸くんの表情は、「何で？」と訴えるように切なげ。一方、診察を終えて車に戻った陸くんは、先ほどとはまるで別犬のように瞳を輝かせ、満面の笑みを浮かべています。
陸くんの素直な表情を目にした人たちからは、
「なんちゅーー顔（笑）」
「生き返っとるがな」
「だましたの……？ の顔（笑）」
「診察後がスマイルのお手本のよう」
「かわいい（笑）。病院頑張ってえらい」
などの声が寄せられました。
窓の外の景色で「察した」
飼い主のkul0さん（@ku_l0__）によると、陸くんは車に乗ってお出かけするのが大好き。ドアを開けると、ぴょんと乗り込んでくるそうです。
「このときも、『今日はどこ行くの？』と言いたげな表情を浮かべながら、わくわくした様子でちゃんとシートに座っていました」
そうして車が出発すると、陸くんはだんだんと察したようで--。
「窓の外を眺めていて、お出かけではないことに気づいたようです。明らかにテンションが下がっていくのがわかりましたね。病院に到着したときには、すべてをあきらめて受け入れていました」
気になる診察後の様子は？
とはいえ、診察中の陸くんはとてもお利口でした。吠えることなく、診察を受けていたといいます。そんな姿を目にした飼い主さんは、「わが子ながら本当にかわいいなと思いました」と教えてくれました。
診察を終えたあとは、「えらいね！」と飼い主さんにたくさん褒めてもらい、抱きしめられ、なでなでしてもらった陸くん。ふだんは、どのような性格なのでしょうか。
「ブラシをされるのが大好き。そろそろいいかなと終わろうとすると、『まだやって！』とブラシに手を置いてアピールします」
陸くんのそうした反応があまりにかわいらしくて、「ついついブラッシングを続けてしまいます」と飼い主さん。これからも陸くんは豊かな愛情を一身に受けて、幸せな日々を過ごすことでしょう。
（まいどなニュース特約・梨木 香奈）