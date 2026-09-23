短い言葉（プロンプト）を入力するだけで、写真を好みの雰囲気に変えたり、新しい画像を作ったりできる「画像生成AI」。SNSでは、ときに指示の行き違いから生まれた意外な一枚が話題になることもあります。



【写真】指示ミスどころじゃない…爆笑の問題作誕生

今、Xで注目を集めているのは、祖父と愛犬の写真から画像を作ろうとしたところ、想像を超える仕上がりになったという投稿です。



「指示ミス。とりあえず笑いすぎて鼻水でたのでティッシュください」



そう投稿したのは、「本日のセブン」さん（@seven__schna）。



元の写真には、布団の上で仰向けに横になる祖父と、すぐそばで伏せる愛犬のミニチュア・シュナウザー「セブン」くん（1歳・男の子）が写っています。



AIが受け取った「鼻伸ばして」の意味

投稿主さんは、この写真をもとに「鼻伸ばして寝かしつけしてる感じにして」とAIへ入力。ところが、作成されたのは--。



何と、祖父の鼻がぐーんと伸び、途中でくるっと1回転。その先端には青い手袋をはめたような手がつき、セブンくんの頭をなでています。さらに、変わり果てたのは祖父だけではありませんでした。元の写真では穏やかな表情を浮かべていたセブンくんも、祖父をじっと見つめたまま、しかめっ面に。



「何がどうしてこうなった！？」とツッコミたくなる奇想天外な一枚が完成しました。



この画像が公開されると、6.9万件超のいいねが殺到。リプライには、



「めっちゃうける」

「最高すぎます（笑）」

「すーっごく指示通り！」

「本当はどこを伸ばしたかった？」

「くるっと一周してるとこジワる」

「海外のすごく長いソーセージみたい」

「犬の『その曲芸やめてよ』みたいな真顔笑う」

「指示ミスで済ませていいレベルじゃなくて草」



といった声が寄せられました。



本当に伸ばしたかったのは誰の鼻？

「本当はどうしたかったの？」と気になった人も多かった今回の一枚。投稿主さんに詳しくお話を聞きました。



「実は最近、AIでセブンの鼻を伸ばす画像を作ることにハマっていまして（笑）。このときもセブンの鼻を伸ばしてほしいと指示したつもりだったのですが、おじいちゃんの鼻が伸びてしまったんです（笑）」



完成したこの一枚を家族にも見せたところーー。



「めちゃくちゃ笑っていました（笑）。Xの投稿では、鼻が1回転しているところにウケている人が多かったようですね」



何げない団らんのひとコマから誕生した、ユーモアたっぷりの珍作品。AIの勘違いも、見る人の頬をゆるませる思いがけない贈り物になったようです。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）