◇アジア競技大会 バレーボール女子(16～22日、岡崎＆小牧)

アジア競技大会のバレーボール女子は22日、全日程が終了し、最終順位が確定しました。

日本は3チームの総当たり戦となった予選ラウンドで2連勝を飾り、プールAを首位通過。準々決勝でチャイニーズ・タイペイにストレート勝利を収めると、準決勝でも韓国を下し、決勝進出を果たしました。

迎えた決勝戦、日本は前回大会も決勝で敗れた中国に0-3(19-25、20-25、23-25)でストレート負け。地元開催となった今大会、1978年以来48年ぶりとなる悲願の金メダル獲得とはなりませんでした。

なお、3位決定戦ではタイが韓国に3-0(25-20、25-19、25-23)で勝利し、銅メダルを獲得しています。

▽最終順位1位 中国 2位 日本3位 タイ4位 韓国5位 チャイニーズ・タイペイ6位 インドネシア7位 ベトナム8位 カザフスタン9位 フィリピン10位 香港11位 モンゴル12位 ネパール13位 キルギス14位 カタール