【バレー女子】最終順位が確定 中国が優勝 2大会連続で日本は悔しい銀メダル 3位がタイ〈アジア競技大会〉
◇アジア競技大会 バレーボール女子(16～22日、岡崎＆小牧)
アジア競技大会のバレーボール女子は22日、全日程が終了し、最終順位が確定しました。
日本は3チームの総当たり戦となった予選ラウンドで2連勝を飾り、プールAを首位通過。準々決勝でチャイニーズ・タイペイにストレート勝利を収めると、準決勝でも韓国を下し、決勝進出を果たしました。
迎えた決勝戦、日本は前回大会も決勝で敗れた中国に0-3(19-25、20-25、23-25)でストレート負け。地元開催となった今大会、1978年以来48年ぶりとなる悲願の金メダル獲得とはなりませんでした。
なお、3位決定戦ではタイが韓国に3-0(25-20、25-19、25-23)で勝利し、銅メダルを獲得しています。▽最終順位
1位 中国
2位 日本
3位 タイ
4位 韓国
5位 チャイニーズ・タイペイ
6位 インドネシア
7位 ベトナム
8位 カザフスタン
9位 フィリピン
10位 香港
11位 モンゴル
12位 ネパール
13位 キルギス
14位 カタール