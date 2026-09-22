ホワイトハウスが「TRUMP　TV」開設　トランプ大統領の演説など24時間配信　反発する大手テレビ5社は代表取材の停止発表

アメリカのホワイトハウスはトランプ大統領の演説などを24時間配信する「TRUMP TV」を開設しました。

ホワイトハウスは21日、SNSで「TRUMP TV」の配信開始を発表しました。

動画投稿サイト「YouTube」を通じてトランプ大統領の過去の演説や政権の発表などを24時間配信し、リアルタイムで更新するとしています。

トランプ大統領は先週、CNNと「MS NOW」、政治サイト「ポリティコ」が「フェイクニュースを報じている」などと主張し、記者らのホワイトハウスへの立ち入りを禁止しました。

これを受けて大手テレビ5社は21日、各局が持ち回りで担ってきたホワイトハウスのテレビ代表取材を停止すると発表するなどトランプ大統領による報道規制に反発しています。

「TRUMP TV」はテレビ各社が代表取材の停止を発表した同じ日に開設されていて既存メディアへの対抗措置とみられます。

ホワイトハウスはSNSで、「これまでテレビで放送されなかった重要な瞬間も、これからは見ることができる」と、テレビ局側をけん制しています。