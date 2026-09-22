会社のカネで６億円投げ銭をした疑惑の女性社長を直撃！開き直りから一転

「社長のＡはまるでホストに貢ぐかのように、自分の″推し″のＴｉｋＴｏｋｅｒに投げ銭をしていました。しかも、その原資は入居者の方たちから預かった会社のカネだったんです……」

大阪市に本部を構え、大阪府や京都府などで約50もの老人ホームや障碍者支援施設を運営する株式会社「Ｘ社」。同社の元社員はFRIDAY記者を前に怒りで声を震わせるのだった。

会社のカネを好き勝手使った

今年６月、Ｘ社の社員らが一連の横領疑惑についてＡ社長を問い質した際の音声データをFRIDAYは入手した。以下はその一部である。

--Ａがさっぽんという名義のアカウントで、傾奇者に投げ銭をしている動画が残っている。

「私が投げ師だったのは事実。（中略）さっぽんも含めて、四つのアカウントを動かしていた。でも、いまはもう動かしてない」

--（傾奇者に）総額いくら使ったのか。

「６億ぐらいかな……。（中略）会社のおカネを、好き勝手使ったという事実は変わらない」

横領は事実なのか。自ら「使い込んだ」と話すカネを、どう返済するのか。FRIDAYはＡ氏を電話で直撃した。

--Ａさんが、殿のさっぽんというアカウントで傾奇者に６億円の投げ銭をしたと聞いている。

「えっ、知りませんけど。誰からお聞きしたんですか？」

--さっぽんはＡさんだと聞いているが。

「突然電話してきてそんなこと言われても、気持ち悪いんですけど」

--Ａさんが傾奇者に投げた６億円が、会社のお金だったというのは事実か。

「全然、私は存じ上げない」

--ＴｉｋＴｏｋもやっていないし、殿のさっぽんというアカウントも使用したことがない？

「ないです」

Ｘ社にも質問状を送ったが、期日までに回答はなかった。前出のＸ社の元社員によれば「Ａへの法的措置が検討されている」という。

高齢者や障碍者を支援するはずの会社で勃発した、前代未聞の投げ銭トラブル。Ａ氏は推しよりも利用者や従業員を笑顔にするべきではなかったか。

『FRIDAY』2026年９月25日号より