川村卓也が現役引退を発表

バスケットボールの元男子日本代表で、昨季はB3の新潟でプレーした川村卓也が21日、自身のXで現役引退を発表した。22日のBリーグ開幕を前に、40歳が下した決断。ファンからは労いの声が並んだ。

川村は「この度、プロバスケットボール選手を引退することを決断いたしました」で始まる4枚に及ぶ文書を発表。19歳で飛び込んだプロの世界で「反骨精神」と「感謝の思い」を学んだことをつづり「このキャリア20年以上という時間が どれほど幸せなものだったのかをを改めて感じています」とした。ファンからは感謝のメッセージが多数寄せられている。

「号泣」

「バスケに夢中になったのは川村さんのお陰です」

「記録にも、記憶にも残っています」

「一つの“時代”が終わった───」

「オフェンスマシーンが遂に…」

「ビーコルの運命を変えてくれた、まさに記憶に残る選手だと思います」

「自分にとっては永遠のヒーローです 長い現役生活お疲れ様でした」

「私の大好きな、ベテラン様のご引退…。さみしいよ」

「プレーももちろん一流でしたがファンサービスも一流でした。新潟の社長になって欲しい」

川村はBリーグ発足以前から日本のトップでプレーし、代表としても北京五輪やロンドン五輪の予選を戦った。JBLの新人王や得点王にも輝き、Bリーグのスタート以降は横浜や三河、西宮、新潟でプレーしていた。



（THE ANSWER編集部）