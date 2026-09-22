【ブンデスリーガ】ボルシアMG 3－4 マインツ（日本時間9月19日／ボルシア・パルク）

【映像】町野、PKめぐりチームメートと口論（実際の様子）

ボルシアMGの日本代表FW町野修斗が、PKキッカーを巡ってチームメートと意見をぶつける場面があった。最後までボールを離さず自らキッカーを務め、今季初ゴールを決めた姿にファンも注目している。

ボルシアMGは日本時間9月19日、ブンデスリーガ第4節でマインツと対戦。先制しながらも連続失点が響き、3－4で敗れた。

ベンチスタートだった町野は、2－3で迎えた83分にピッチへ。すると2－4で迎えた90+3分、ボックス内で空中戦を制した町野のプレーが起点となり、相手のハンドでPKを獲得した。

本来であればキャプテンであるDFケヴィン・ディクスがキッカーを務めるが、この日は1本目のPKを外していた。それもあってか、町野はボールを持ったまま離さず、PKスポットで待ち構える。

一方、ディクスも蹴るつもりだったようで、町野からボールを受け取ろうとする。両者が何やら言い合う中、MFワエル・モヒヤやFWイサク・リドベリが間に入って仲裁。最後はディクスがその場を離れたものの、町野に強い口調で何かを伝える場面も見られた。

この様子を見たABEMAで解説を務めた安田理大氏は「町野、いいじゃないですか！ディクスはさっき外してますから。ペナルティでもなんでもいいので1点決めてほしい」とコメント。ABEMAのコメント欄やSNSのファンからも「町野強気やな！」「PK得意だから絶対蹴りたいんだろうな」「町野いいぞ！」「気持ち見せるね」「キレてるやん」「揉めてるw」といった声が寄せられた。

そして、町野はその期待に応える。プロキャリアでPKを一度も外したことがない町野は、素早い助走から右方向へ蹴り込み、見事にゴール。自らキッカーを務めたPKを成功させ、今季初ゴールを記録した。

チームは敗れたものの、勝負どころで自らボールを離さず、最後は結果で応えた町野。強気な姿勢から生まれた一撃となった。（ABEMA／ブンデスリーガ）