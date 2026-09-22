「日本なんか行かなきゃよかった…」米国人が日本旅行で陥った罠とは？
YouTubeチャンネル「パジメ | Pajime」が「『日本なんか行かなきゃよかった…』アメリカ人が日本旅行を全力で楽しんだ末路」と題した最新動画を公開した。日本旅行から帰国したばかりのアメリカ人の友人をゲストに迎え、米国在住の投稿者と共に「日本の魅力と強烈なカルチャーショック」について語り合う爆笑の対談が反響を呼んでいる。
まず友人が大絶賛したのは、日本の異常な「安さ」と食文化だ。
コンビニの「たまごサンド」に「ファミチキ」を挟み込むというジャンクな魔改造アレンジを「バカうまい」と語り、ストロングゼロやレモンサワーを片手に飲み歩いたエピソードを披露。あまりにも安く飲めてしまうため、同伴していた妻から本気でストップをかけられるほど満喫してしまったと笑いを誘った。
さらに、日本独自の文化にも大きな衝撃を受けたという。
街は信じられないほど綺麗なのに「ゴミ箱が少ない」ことや、徹底されたゴミの分別ルールに驚愕。移動手段についても、車社会のアメリカでは1日2000～3000歩しか歩かないのに対し、日本では毎日1万歩以上も歩かされたと報告し、「都会の人のほうが長生きする」という説に身をもって納得の表情を見せた。
極めつけは、日本の温泉とサウナ文化だ。
他人と同じ空間で「すっぽんぽん」になって歩き回る開放感や、初体験となったサウナ後の「水風呂」の衝撃を熱弁。最初は「心臓発作になりそう」と恐怖を感じたものの、最終的には完全にそのディープな魅力にハマってしまったと明かした。
動画の後半では、『名探偵コナン』や『進撃の巨人』の聖地巡礼への熱い思いを語り、さらには「阿笠博士黒幕説」についての深い考察まで展開するなど、筋金入りの日本アニメファンとしての一面も爆発させている。
帰国の際には「飛行機を逃す」という大ハプニングに見舞われながらも、それすら笑い飛ばし「来年も行きたい」と語る彼の姿からは、底知れぬ日本への愛が伝わってくる。
外国人視点だからこそ気づく日本のディープな魅力と、思わず笑ってしまうカルチャーショックの全貌は、ぜひ動画でチェックしてほしい。
まず友人が大絶賛したのは、日本の異常な「安さ」と食文化だ。
コンビニの「たまごサンド」に「ファミチキ」を挟み込むというジャンクな魔改造アレンジを「バカうまい」と語り、ストロングゼロやレモンサワーを片手に飲み歩いたエピソードを披露。あまりにも安く飲めてしまうため、同伴していた妻から本気でストップをかけられるほど満喫してしまったと笑いを誘った。
さらに、日本独自の文化にも大きな衝撃を受けたという。
街は信じられないほど綺麗なのに「ゴミ箱が少ない」ことや、徹底されたゴミの分別ルールに驚愕。移動手段についても、車社会のアメリカでは1日2000～3000歩しか歩かないのに対し、日本では毎日1万歩以上も歩かされたと報告し、「都会の人のほうが長生きする」という説に身をもって納得の表情を見せた。
極めつけは、日本の温泉とサウナ文化だ。
他人と同じ空間で「すっぽんぽん」になって歩き回る開放感や、初体験となったサウナ後の「水風呂」の衝撃を熱弁。最初は「心臓発作になりそう」と恐怖を感じたものの、最終的には完全にそのディープな魅力にハマってしまったと明かした。
動画の後半では、『名探偵コナン』や『進撃の巨人』の聖地巡礼への熱い思いを語り、さらには「阿笠博士黒幕説」についての深い考察まで展開するなど、筋金入りの日本アニメファンとしての一面も爆発させている。
帰国の際には「飛行機を逃す」という大ハプニングに見舞われながらも、それすら笑い飛ばし「来年も行きたい」と語る彼の姿からは、底知れぬ日本への愛が伝わってくる。
外国人視点だからこそ気づく日本のディープな魅力と、思わず笑ってしまうカルチャーショックの全貌は、ぜひ動画でチェックしてほしい。
YouTubeの動画内容
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