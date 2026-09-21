「缶詰フルーツ」の食べ過ぎは危険？“肝機能低下”を招く落とし穴【医師監修】

缶詰のフルーツには、果物そのものに含まれる糖質に加え、シロップ由来の糖分も含まれています。そのため1缶あたりの総糖質量は、生の果物よりもとても多くなる傾向があります。糖分を過剰に摂ると、中性脂肪の蓄積や血糖値の急激な乱高下、肝臓への負担といったさまざまな影響が生じる可能性があります。身体の中で何が起きているのかを、詳しく見ていきましょう。

監修医師：

井筒 琢磨（医師）

缶詰のフルーツを食べ過ぎると起こること：身体への影響

2014年岩手医科大学卒2016年仙台市立病院循環器内科2019年江戸川病院糖尿病・代謝・腎臓内科2023年岩手県立中央病院糖尿病・内分泌内科 兼 救急診療科2023年医療法人社団啓愛会理事2026年孝仁病院美希病院所属学会日本医師会 産業医日本循環器学会 循環器専門医日本糖尿病学会 糖尿病専門医日本内科学会 総合内科専門医

缶詰のフルーツは生の果物と比べて甘さが強く、さっぱりとしていて喉越しが良いため、ついつい食べ過ぎてしまいやすい食品です。このセクションでは、缶詰のフルーツを過剰に摂取したときに、私たちの身体の中でどのような変化や不調が生じるのかについて詳しく解説します。

糖分の過剰摂取が引き起こすこと

缶詰のフルーツの多くは、砂糖やブドウ糖果糖液糖などを溶かした「ヘビーシロップ」や「ライトシロップ」と呼ばれる甘いシロップ（糖液）に漬けた状態で販売されています。果物そのものにも「果糖（フルクトース）」や「ブドウ糖（グルコース）」といった糖質が含まれているため、そこにシロップの糖分が加わることで、1缶あたりに含まれる総糖質量は非常に多くなります。

糖分を過剰に摂取すると、身体はそれを日々の活動エネルギーとして使い切れなくなります。使い切れずに余ったブドウ糖や果糖は、中性脂肪（体脂肪）として体内に蓄えられます。中性脂肪が増えると、お腹の周りに内臓脂肪が蓄積しやすくなり、肥満や「脂質異常症（血液中の悪玉コレステロールや中性脂肪が増えすぎた状態）」につながる可能性が高まります。脂質異常症は、血管が固く狭くなる動脈硬化を急速に押し進める大きなリスク因子のひとつであり、将来的な心筋梗塞や脳卒中といった重大な病気の遠因となることも考えられます。

また、糖分を一度に大量に摂取すると、血液中の血糖値が急激に跳ね上がり、それを下げようとして膵臓（すいぞう）から「インスリン」というホルモンが過剰に分泌されます。インスリンが大量に出ると今度は血糖値が急降下し、眠気や集中力の低下、頭痛、イライラ、空腹感といった不調を引き起こす可能性があります。このような血糖値の急激な乱高下は「血糖値スパイク（食後高血糖）」と呼ばれ、血管の内壁を傷つけ、身体に大きな負担をかける状態です。

さらに、缶詰フルーツに多く含まれる果糖は、主に「肝臓」で直接代謝されるという特徴があります。一度に大量の果糖が肝臓に流れ込むと、肝臓内での脂肪合成が促進され、「代謝異常関連脂肪性肝疾患（お酒を飲まないのに肝臓に脂肪が溜まる病気）」のリスクが高まります。肝機能の低下は全身の代謝バランスを崩すため、缶詰の甘いシロップと果肉の過剰摂取には十分な注意が必要です。

カロリーオーバーと体重増加のリスク

缶詰のフルーツはみずみずしく軽やかに食べられる反面、摂取カロリーを見落としがちです。例えば、市販されている缶詰の白桃（もも）や黄桃1缶（固形量150g前後、シロップ含む）を食べ切ってしまうと、それだけで約100～150kcal以上のエネルギーを摂取することになります。これはお茶碗に軽く半杯分のごはんに匹敵するカロリーです。「フルーツはヘルシーだから大丈夫」と思い込んで毎日のおやつや夜食に食べていると、知らず知らずのうちに1日の目標カロリーをオーバーしてしまう原因になります。

体脂肪が増えて肥満状態になると、全身の細胞でインスリンの効き目が悪くなる「インスリン抵抗性」が生じやすくなります。インスリン抵抗性とは、膵臓からインスリンがしっかり分泌されているにもかかわらず、筋肉や脂肪組織などの細胞が糖を取り込めなくなり、血糖値が下がりにくくなる現象です。インスリン抵抗性が高まると、膵臓は血糖値を下げようとしてさらに無理をしてインスリンを出し続け、最終的に疲弊してしまいます。

特に、運動習慣が少ない方や、健康診断で「体重が多め（肥満）」と指摘されている方は、缶詰フルーツの食べ過ぎによるカロリー過多が体重増加に直結しやすい傾向があります。体重管理の観点からも、缶詰フルーツは「お米やパンなどの主食の代わり」や「健康のための栄養補給」としてではなく、あくまで嗜好品である「間食（おやつ）」のひとつとして位置づけ、食べる量を事前にコントロールすることが大切です。

一般的に、厚生労働省の「日本人の食事摂取基準（2025年版）」や各種健康指針において、間食から摂るエネルギーは1日あたり約200kcal以下が推奨されています。缶詰フルーツを食べる場合は、シロップを切った状態で1日小皿1杯程度（果肉で80～100g程度）にとどめることが、多くの管理栄養士によって推奨されています。

まとめ

缶詰のフルーツは適切な量と食べ方を守れば、日常生活を豊かにしてくれる食品のひとつです。血糖値や糖尿病が気になる方は、まず主治医や管理栄養士に相談し、自分に合った食事プランのなかで楽しんでみてください。気になる症状がある場合や健康診断で血糖値に異常を指摘された場合は、早めに内科や糖尿病内科を受診することをおすすめします。

参考文献

厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2025年版）」

農林水産省「果物の消費と健康に関する情報」

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 糖尿病情報センター「糖尿病の食事療法について」

農林水産省「食事バランスガイド」