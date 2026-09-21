【リーグアン】ニース 2－1 リール（日本時間9月21日／アリアンツ・リビエラ）

【映像】神技“背中トラップ”の瞬間

リールに所属する日本代表FW上田綺世が、衝撃のトラップからゴールネットを揺らした。背中でボールを絶妙にコントロールして決定機につなげると、最後は左足でゴール。レジェンドのロナウヂーニョを彷彿とさせるプレーに、ネット上でも驚きの声が上がっている。

リールは日本時間9月21日、リーグアン第5節でニースと対戦。リーグ戦で2試合連続スタメン出場となった上田は、この日もワントップを任された。すると、2点を追いかける79分に結果を残す。

自陣からビルドアップするリールは、DFアレクサンドロが前線へロングフィードを送る。これを上田はジャンプしながら胸トラップで味方に落とすと、さらに細かなパス交換で前進。最後はMFモウリツ・ケアゴーが、裏へ抜け出す上田へパスを送った。

しかし、浮き球の難しいパスは上田の背後へ。するとボールが背中に当たるが、これが絶妙なトラップとなってボックス左へ流れる。上田はそのままボールを追いかけると、腰を捻りながら左足を一閃。シュートは逆サイドネットへ突き刺さった。

この一連のプレーにSNSでは「上田の神トラップ」「背中トラップじゃん」「これ狙ってるよな」「これぞストライカーの嗅覚」「マンガかよ！」「綺世背中トラップ」「シュートもすごいがそこまでの流れも素晴らしい」「神技」と称賛の声が続出。

さらに「ロナウジーニョやん」「ベルカンプみたい」と、往年の名選手を引き合いに出して、このプレーを称える声も上がっていた。

（ABEMA de DAZN／リーグアン）