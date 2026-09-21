「動脈硬化」を引き起こす”5つの原因”はご存知ですか？【医師監修】

動脈硬化は血管壁が厚く硬くなる病気で、高血圧や脂質異常、喫煙などが原因となり、心臓や脳に深刻な影響を及ぼします。

※この記事はメディカルドックにて『「動脈硬化を改善」する効果が期待できる「食生活」はご存知ですか？【医師監修】』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

上田 莉子（医師）

関西医科大学卒業。滋賀医科大学医学部付属病院研修医修了。滋賀医科大学医学部付属病院糖尿病内分泌内科専修医、 京都岡本記念病院糖尿病内分泌内科医員、関西医科大学付属病院糖尿病科病院助教などを経て現職。日本糖尿病学会専門医、 日本内分泌学会内分泌代謝科専門医、日本内科学会総合内科専門医、日本医師会認定産業医、日本専門医機構認定内分泌代謝・糖尿病内科領域 専門研修指導医、内科臨床研修指導医

動脈硬化の概要

動脈硬化とはどのような病気ですか？



動脈硬化とは、動脈の血管の壁が厚くなり、硬くなって弾力を失ってしまう病気です。動脈には、心臓が送り出す血液を全身に行きわたらせる役割があります。血液の中には酸素や栄養分があり、それらは動脈のおかげで身体の中の細胞や組織に届けられます。心臓は全身に血液を送るためにポンプの役割を果たしますが、この心臓の収縮に伴って動脈には高い圧力がかかります。これに耐えうるために動脈の壁は3層になっています。

壁は外側から外膜、中膜、内膜で構成されており、この内膜の下に主に脂肪でできた沈着物（プラーク）が蓄積することをアテローム性動脈硬化といいます。動脈硬化には3つのタイプがありますが、一般的に動脈硬化というとアテローム性動脈硬化のことを指します。動脈硬化はさまざまな重大な疾患を引き起こす可能性があります。

動脈硬化の原因を教えてください

動脈硬化の原因は、血管の内膜の表面を覆う細胞（内皮）が損傷することだと考えられています。内皮が損傷しその機能が損なわれると、血管の壁にプラークがつき、動脈硬化が始まります。これは、主に次のようなものが原因で引き起こされると考えられています。

高血圧

脂質異常（コレステロールの異常）

糖尿病

喫煙

加齢

動脈硬化は健康にどのような影響を与えますか？

動脈硬化が進行すると、動脈が硬く狭くなった部分より先に、十分な血液が届かなくなります。そうすると臓器や組織に酸素不足を起こします。また、プラークは大きくなると崩れやすくなります。突然プラークが破裂して血栓ができ、血管が詰まってしまうことがあります。この現象が心臓を栄養する血管で起これば狭心症や心筋梗塞になり、脳の動脈で起これば脳梗塞を発症します。特に、心筋梗塞や脳梗塞は命に関わる重大な病気です。命が助かっても麻痺や言語障害など重い後遺症を残す場合があります。

動脈硬化を放置すると、健康寿命を大きく損ねる可能性があります。そのほかに、足の血管に動脈硬化が起こることがあります。歩くときに痛みがみられたり、重症の場合は足に潰瘍（深い傷）や壊疽（えそ）を引き起こしたりすることがあります。壊疽とは細胞や組織が酸素不足となり、腐って黒くなってしまう状態のことをいいます。このように動脈硬化は全身の血管で起こるため、健康にさまざまな影響を与えます。

一度硬くなった動脈は元に戻りますか？



一度進行してしまった動脈硬化を元に戻すのは難しいと考えられています。しかし、生活習慣の改善や薬での治療によって、動脈硬化をそれ以上悪化させない効果は期待できます。硬くなった血管を以前の状態に戻すことは大変難しいため、動脈硬化になってから治すよりも、なるべく早い段階から進行を予防することが重要です。

編集部まとめ

動脈硬化は、心筋梗塞や脳卒中などの重大な病気を引き起こす可能性があります。しかし、生活習慣の改善などによって、進行を防ぐことが可能です。禁煙、食生活の改善、適度な運動といった日々の積み重ねが、血管の健康を守る基本となります。動脈硬化が進行してしまうと、それを元に戻すのは難しいため、予防が大切です。動脈硬化を指摘された方も、これ以上進行しないように今日から始められることを一つずつ実践していきましょう。

参考文献

日本動脈硬化学会｜動脈硬化とは

MSDマニュアル家庭版｜動脈硬化

MSDマニュアル専門家向け｜アテローム性動脈硬化