柏木由紀子78歳、デニムスカート×腰巻きスカーフの“大人コーデ”に反響「自然に似合う方って素敵」
女優の柏木由紀子が17日にInstagramを更新。デニムのロングスカートにスカーフを合わせた洗練コーデを披露し、ファンから称賛が寄せられている。
【別カット】78歳・柏木由紀子、スタイル際立つデニムロングスカート姿（全5枚）
柏木は、デニムのロングスカートが生み出すカジュアルさとフェミニンさのバランスが好きだと説明。「スカーフでオトナとアクセントをプラスしてみました」と、全身ショットを公開した。
この日の柏木は、シンプルな黒のトップスに、裾へ向かって広がるデニムのロングスカートをコーディネート。ネイビーを基調とした柄スカーフを腰に巻き、三角形に垂らすことで、装いに華やかさと立体感を添えている。アクセサリーや眼鏡も上品なアクセントとなり、カジュアルなデニムをエレガントに着こなした。
投稿では、愛犬と街を散歩する姿や、カフェでくつろぐ様子も披露。愛犬と並んで笑顔を見せる、穏やかな休日のひとときが収められている。
ファンからは「今日もスカーフの付け方が美しいです」「ウエストに三角に付けたスカーフが自然に似合う方って素敵」「秋らしいファッション、とっても素敵」といった反響が集まった。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」Instagram（@yukiko_kashiwagi）
【別カット】78歳・柏木由紀子、スタイル際立つデニムロングスカート姿（全5枚）
柏木は、デニムのロングスカートが生み出すカジュアルさとフェミニンさのバランスが好きだと説明。「スカーフでオトナとアクセントをプラスしてみました」と、全身ショットを公開した。
この日の柏木は、シンプルな黒のトップスに、裾へ向かって広がるデニムのロングスカートをコーディネート。ネイビーを基調とした柄スカーフを腰に巻き、三角形に垂らすことで、装いに華やかさと立体感を添えている。アクセサリーや眼鏡も上品なアクセントとなり、カジュアルなデニムをエレガントに着こなした。
ファンからは「今日もスカーフの付け方が美しいです」「ウエストに三角に付けたスカーフが自然に似合う方って素敵」「秋らしいファッション、とっても素敵」といった反響が集まった。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」Instagram（@yukiko_kashiwagi）