板野友美、花柄ミニから美脚すらり レザージャケットを合わせた秋コーデに「可愛い」
元AKB48でタレントの板野友美が、自身のInstagramを更新。花柄のミニ丈ショートパンツにレザージャケットを合わせた“秋レザーコーデ”を披露した。
【別カット】板野友美、花柄ミニから美脚すらり 黒レザー×厚底ブーツの全身コーデ（全11枚）
板野が着用しているのは、自身がディレクションを務めるライフスタイルブランド「Rosy luce」のアイテム。花柄刺しゅうを施したジャカード素材のショートパンツについて、ウエストをゴムで調節でき、ミニ丈のほか、ローウエストに落として少し長めにも着用できると紹介した。
黒のレザージャケットは、胸ポケットにレースをあしらうことで、クールな素材にガーリーな表情をプラス。軽くて持ち運びやすい点も気に入っているという。
公開された写真では、黒のトップスに花柄のミニ丈ショートパンツを合わせ、オーバーサイズのレザージャケットを羽織った板野が、カフェのテラスでさまざまなポーズを披露。厚底ブーツとサングラスで辛口にまとめながら、鮮やかなピンクのバッグを差し色に取り入れている。身長154cmとは思えない、すらりとしたバランスの着こなしも印象的だ。
ファンからは「可愛い」「ともちん、おしゃれ」「レザージャケットどこのか知りたいです」といった反響が寄せられている。
■板野友美（いたの ともみ）
1991年7月3日生まれ、神奈川県出身。2005年、AKB48の1期生として活動を開始し、2011年に「Dear J」でソロデビュー。2013年のグループ卒業後は、歌手、俳優、タレントとして幅広く活躍している。現在は「Rosy luce」などのブランドを手がけ、経営者としても活動。2021年にプロ野球選手の高橋奎二と結婚し、同年に第1子となる長女を出産した。
引用：「板野友美」Instagram（＠tomo.i_0703）
【別カット】板野友美、花柄ミニから美脚すらり 黒レザー×厚底ブーツの全身コーデ（全11枚）
板野が着用しているのは、自身がディレクションを務めるライフスタイルブランド「Rosy luce」のアイテム。花柄刺しゅうを施したジャカード素材のショートパンツについて、ウエストをゴムで調節でき、ミニ丈のほか、ローウエストに落として少し長めにも着用できると紹介した。
公開された写真では、黒のトップスに花柄のミニ丈ショートパンツを合わせ、オーバーサイズのレザージャケットを羽織った板野が、カフェのテラスでさまざまなポーズを披露。厚底ブーツとサングラスで辛口にまとめながら、鮮やかなピンクのバッグを差し色に取り入れている。身長154cmとは思えない、すらりとしたバランスの着こなしも印象的だ。
ファンからは「可愛い」「ともちん、おしゃれ」「レザージャケットどこのか知りたいです」といった反響が寄せられている。
■板野友美（いたの ともみ）
1991年7月3日生まれ、神奈川県出身。2005年、AKB48の1期生として活動を開始し、2011年に「Dear J」でソロデビュー。2013年のグループ卒業後は、歌手、俳優、タレントとして幅広く活躍している。現在は「Rosy luce」などのブランドを手がけ、経営者としても活動。2021年にプロ野球選手の高橋奎二と結婚し、同年に第1子となる長女を出産した。
引用：「板野友美」Instagram（＠tomo.i_0703）