雪の中で震えていた重症の野良猫を緊急保護！まさかの結末と投稿者の人生を変えた決断とは
YouTubeチャンネル「ねこかます nekokamasu」が、「重症のたぬき猫、雪の中から幸せにたどり着く」を公開しました。
動画では、厳しい寒さの中で緊急保護された野良のサビ猫（たぬき猫）が、投稿者の家で療養しながら元気を取り戻し、幸せを掴むまでの奇跡のストーリーが収められています。
2018年1月の雪が積もる厳しい寒さの中、Twitterのフォロワーから緊急保護の依頼を受けた投稿者。
保護されたのは、人懐っこい野良のサビ猫でした。当時は余裕がなかったため、短期を条件に預かることになりましたが、検診の結果、単なる寒さだけでなく腹腔ヘルニア持ちである事が判明します。
保護主が次の預かり先を探す間、隔離部屋で療養することになったたぬき猫。
下半身は尿塗れでひどい匂いでしたが、日々の拭き上げにより徐々に綺麗になっていきました。投薬が必要でしたが、外で飢えていたのか「食欲がすごいのでフードに混ぜれば大丈夫」と、勢いよくご飯を食べる様子が映し出されています。また、野良のメスとしては珍しく甘えん坊で、匂いが落ち着いてからは膝の上に乗ることも許されました。病院帰りに激怒して威嚇するものの、撫でられるとすぐに甘える可愛らしい一面も見せています。
当時の投稿者の環境では治療の負担が大きかったものの、保護主が預かり可能な保護団体を見つけ、約2週間の滞在を経て無事に命のバトンを繋ぐことができました。
その後、団体で治療を受けたあとに里親も見つかり、現在は幸せに暮らしているとのことです。
たぬき猫を送り出した数日後、投稿者は主猫である麿白の腎不全が発覚。これを機に都内への通勤をやめて地元へ転職し、猫と向き合う時間を増やしたといいます。「たぬき猫の存在も今後を考える機会になった」と語る投稿者にとって、この出会いは自身の人生を見つめ直す深い思い出となったようです。
動画では、厳しい寒さの中で緊急保護された野良のサビ猫（たぬき猫）が、投稿者の家で療養しながら元気を取り戻し、幸せを掴むまでの奇跡のストーリーが収められています。
2018年1月の雪が積もる厳しい寒さの中、Twitterのフォロワーから緊急保護の依頼を受けた投稿者。
保護されたのは、人懐っこい野良のサビ猫でした。当時は余裕がなかったため、短期を条件に預かることになりましたが、検診の結果、単なる寒さだけでなく腹腔ヘルニア持ちである事が判明します。
保護主が次の預かり先を探す間、隔離部屋で療養することになったたぬき猫。
下半身は尿塗れでひどい匂いでしたが、日々の拭き上げにより徐々に綺麗になっていきました。投薬が必要でしたが、外で飢えていたのか「食欲がすごいのでフードに混ぜれば大丈夫」と、勢いよくご飯を食べる様子が映し出されています。また、野良のメスとしては珍しく甘えん坊で、匂いが落ち着いてからは膝の上に乗ることも許されました。病院帰りに激怒して威嚇するものの、撫でられるとすぐに甘える可愛らしい一面も見せています。
当時の投稿者の環境では治療の負担が大きかったものの、保護主が預かり可能な保護団体を見つけ、約2週間の滞在を経て無事に命のバトンを繋ぐことができました。
その後、団体で治療を受けたあとに里親も見つかり、現在は幸せに暮らしているとのことです。
たぬき猫を送り出した数日後、投稿者は主猫である麿白の腎不全が発覚。これを機に都内への通勤をやめて地元へ転職し、猫と向き合う時間を増やしたといいます。「たぬき猫の存在も今後を考える機会になった」と語る投稿者にとって、この出会いは自身の人生を見つめ直す深い思い出となったようです。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
縁あって我が家に来た翡文（ひふみ・オス三毛猫）、琥麦（こむぎ・招き猫娘）、紗崙（しゃろん・シャムキジ靴下猫）、陸珸（ろくご・どら焼き茶トラ猫）の珍妙な生態及びうちで預かったり縁のあった猫たち等を披露しております。 Observing my cat's behavior,uploading their funny videos
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