保護団体へ引き継がれ、里親のもとへ

保護されたヤバすぎる子猫が先住猫たちに愛され、運命の家族に出会うまでの軌跡に胸が熱くなる！

「ある意味で妊娠よりヘビー」雪の中で保護されたたぬき猫、まさかの事実が判明

7年半ぶりに再会した元野良猫の兄弟、複雑な想いが交錯する瞬間に釘付け

チャンネル情報

縁あって我が家に来た翡文（ひふみ・オス三毛猫）、琥麦（こむぎ・招き猫娘）、紗崙（しゃろん・シャムキジ靴下猫）、陸珸（ろくご・どら焼き茶トラ猫）の珍妙な生態及びうちで預かったり縁のあった猫たち等を披露しております。 Observing my cat's behavior,uploading their funny videos