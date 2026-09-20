〈「刑事が首吊り」「記者が列車にひかれて死亡」なぜ彼女のまわりで“次々と人が死ぬ”のか…《6人が死亡》「鳥取連続不審死事件」はなぜ起きた？〉から続く

6人の男性が相次ぎ不審死を遂げた「鳥取連続不審死事件」。強盗殺人罪で死刑が確定した上田美由紀は、生前「強い女ではない」「事件のことはよくわからない」と無罪主張を繰り返していた--。

《本当に閲覧注意》「窓がおはぎみたいに真っ黒。何かと思ったら…」あまりにも乱れた【上田美由紀の汚部屋】を見る

後編では、死刑確定の直前に彼女が語った「最後の肉声」を公開。「平成の毒婦」と称された木嶋佳苗や林真須美への本音、そして「本当の自分を知ってほしい」と拘置所から寄せられた7000字の手記の中身とは？

ノンフィクションライターの高木瑞穂氏の文庫新刊『殺め人』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の2回目）



上田美由紀の自宅 ©文藝春秋

無罪を主張したが…

この2つの連続不審死事件で、2人と接点があった上田美由紀は、いずれも睡眠導入剤を飲ませて水死させたとして強盗殺人容疑で再逮捕、起訴された。しかし詐欺容疑については罪を認めたが、強盗殺人については否定。直接証拠がないなか、一貫して無罪を主張してきた。

2012年、一審の鳥取地裁は上田美由紀に死刑判決を言い渡した。上田美由紀はこれを不服として控訴したが、二審・広島高裁松江支部は訴えを棄却。上田美由紀は最高裁に上告の身だった。

そして2017年8月、最高裁は「第一審・控訴審の判決は正当」として上告を棄却し、死刑判決が下された。

私が面会を重ねたのは、その判決の約2か月前からのことだった。

上田美由紀が死刑直前に残した「最後の肉声」

--事件のことを考えることは？

面会室。何度も同じ問いをしたが、いつも淡々とこう繰り返した。

「それは……、答えてはいけないと弁護士さんから言われていますので。それに私は、（事件のことが）よくわかっていないんです」

--では、日々何を考えているのか？

「いまは、一日をどう過ごしていこうか、と。判決までの一日が終わるのが凄く早いんですね。一日が、24時間よりもうちょっと長く欲しいなって思います。最終弁論から判決までもう少し長く時間が貰えると思っていたので。みなさんが2か月のところ、私の場合は1か月を切っていましたので。私の中で、1分が1秒に感じられるほど、時が過ぎるのが早いんです」

判決期日が早まったのは、なぜか。最高裁判決には、時の政権の意向が影響するといわれている。有名事件の犯人に対してスピーディに判決を下すことが、支持層へのアピールになると考えられている。つまり安倍政権の空気が反映されたことになる。

--そのなかで、いまは何をしたい、何を考えている？

「東京に支援者がいるんです」

「東京に新しい『父親（支援者）』がいるんです。その方をはじめとして、お手紙をくださる支援者の方々にお返事や絵をかかせてもらえることで、時間を忘れさせてもらっています」

--絵とは。

「動物が好きだったので、生き物や花のイラストですね。一人ひとりに返事を書くことで生きている実感が得られて、まだ自分を見失わないでいられています。だから、消費税が上がるのは困るんですよ。葉書きが値上がりしますから……」

この上田美由紀に、首都圏連続不審死事件の木嶋佳苗死刑囚、和歌山毒物カレー事件の林真須美死刑囚を加えて、「平成の3大悪女」と報じられることもある。

「東の毒婦」と呼ばれた木嶋佳苗は、婚活サイトで知り合った男性3人を練炭自殺と見せかけて殺害した容疑で、上田美由紀の4日後に逮捕された。直接証拠はないものの、練炭や睡眠薬の入手履歴などの状況証拠があった。木嶋佳苗は裁判で一貫して無罪を主張したが、2017年5月、死刑が確定した。

地域の夏祭りで出されたカレーを食べた住民4人が死亡、63人が急性ヒ素中毒になった凶悪事件が起きたのは、1998年7月のことだ。近くに住む林真須美が殺人などの罪に問われ逮捕、起訴された。2009年、死刑は確定。林真須美は一貫して無罪を主張していたが、カレー鍋に混入されたものと同じ特徴のヒ素が自宅などから見つかったこと、頭髪から高濃度のヒ素が検出されたこと、そのヒ素を林真須美のみがカレー鍋に混入できる状況にあったことが有罪認定の根拠とされた。

同年、和歌山地裁に再審請求を申し立てたが、棄却。林真須美はその後も再審請求申し立てをしている。

「同じ母親として頑張ってほしい」

林真須美と家族の書簡集「死刑判決は『シルエット・ロマンス』を聴きながら」を読み、涙したという上田美由紀。この本を「私の宝物」とし、かつて月刊誌に「同じ母親として、被告として、頑張ってほしいと思います」と綴ったこともあった。

林真須美は4人の母親。5人の子どもがいる上田美由紀としては、そこに共感を覚えてのことだったようだ。

だが林真須美は、2017年5月、上田美由紀に対し計1千万円の損害賠償を求め東京地裁に提訴した。林真須美は上田美由紀とは面識がなく、関わりを持ちたくないにもかかわらず、上田美由紀と親しいかのような文章が林真須美の支援誌に掲載されたりなどして精神的苦痛を受けたというのを、その理由としていた。

--その林真須美が、あなたが自分と親しいかのような文章を書いて精神的苦痛を受けたと、1千万円の損害賠償を求めて提訴したことについて、どう思うのか？

「何も悪いことは書いてないです。私は林さんを攻撃するつもりはないし、いまも悪く思っていません。なぜ訴えられるのか、わからない。身に覚えがありません。ほうっておいてほしいです」

事実、過去の上田美由紀の発言内容には、林真須美を攻撃するような記述は見られなかった。

このとき、髪は腰のあたりまで伸び、薄いピンク色のTシャツ姿だった上田美由紀は、恰幅が良く「西の毒婦」と呼ばれた逮捕時の印象と違い、ずいぶんと痩せて小さく見えた。それについて聞くと、フフフと静かに笑って、「まるで落武者みたいでしょう」としおらしく、それでいて淡々と答えた。

--5人の子どもたちとは連絡をとっていますか？

「家族に心配をかけたくないので……」

その淡々とした口調は変わらぬまま言及を避けた。

--判決については？

「考えないようにしています。弁護士さんを信じています」

悔しさや憤りを表に出すことはない。即答だった。

上田美由紀7000字手記

「弱い私、本当の自分を知ってほしい」

これまで私の問いへの受け答えに徹していた上田美由紀が、思いがけずそう言ったことがあった。

どんな「本当の自分」を知らせたいのだろうか。

私は手記という形式で書くことを依頼した。当初は「うーん」と口籠るなど、即答ではなかったが、上田美由紀は交流を続けるなかで、それを了承してくれた。

その手記が私の元に届いたのは、最高裁判決の直前のことだった。当時『週刊現代』の記者だった私は、その一部を2017年9月に誌面で発表していた。

ここにその全文を掲載したい。なお、読みやすくするため、意図が損なわれない程度に、必要に応じて手を加えている。

出自と家族のこと

〈私がこうして手記を書きたい理由の一つとして、あまりにも本当の私と違うことが、今までメディアや雑誌やその他の書籍で一方的に書かれていたからです。そして、私の思いや気持ちを書きたいと思いました。

私は昭和48年12月に鳥取県中部地方にて生まれ育ちました。私が小学校4年生ごろまで育った村は、解放同盟（被差別部落）と言われている小さな村でした。

私は父母と兄の家族でしたが、父は建設業等で一生懸命に働いていて、私にはとても優しく甘い父でしたし、いつも父のヒザの上で、小さいときは食事をしていましたし、いつも父のヒザの上で何をするにもいた私でした。私は父がものすごく大好きで、父がたまに母が忙しいときに作ってくれる料理やおやつがすごく嬉しかったのを、いまも鮮明に覚えています。

父も母も私の保育園から中学校までの行事に必ず参加してくれていたのですが、私の通っていた小学校・中学校では山登りがあり、私は体力がなく、また、小学校のときは親子参加でしたので、父が頂上までおぶってくれたことがいまも忘れられません。でも、こんなに大切に育ててくれた父にも、私は「何で被差別部落に私は生まれたん？ おとうちゃんのせいだ」と父を強く責めてしまったことがありました。

そんなときでも父は、自転車の後ろに乗せて「お父ちゃんも生まれたくて生まれたんじゃない。みいちゃんのおじいちゃんやおばあちゃんは、お父ちゃんよりももっと苦労してるんだよ。みいちゃんが大きくなるときには、こんな差別や問題がなくなっているといいね」とやさしく私に言ってくれていたのです。

甘い父親、料理好きの母親

とにかく私は父っ子で、父が大雪の時期とかに出稼ぎに行ってしまうときがあったり、病気とかで入院したりすると淋しくて、私は父が入院中の時期が夏休みと重なったりしたときは、付き添いはいらないのに父と一緒にいたいために病院にずっと行っていました。

父にほとんど怒られたことがなく、甘やかされて育てられた私です。母は母で、私が小学校3年生の終わりごろまで、いつも家にいて、家で内職をしていたり、手作りのおやつを作って待っていてくれた母でした。

母は料理がとても上手で、毎日の食事はもちろんですが、学校でお弁当の日があるときは、母はとっておきのお弁当をいつも作ってくれていました。おにぎりもイチヂクの形のや熊さんとか作ってくれていて、フタを開けるとき、とても嬉しかったです。

運動会や親子遠足のときも食べきれないくらいの色々なご馳走を作って持ってきてくれたり、家に帰ると手作りの蒸しパンやチーズビスケットや、笹巻きを作って待っていてくれ、服も手作りで作ってくれたりと、色々してくれた母です。

兄は、父が私に甘いぶん、少し厳しい面がありましたが、私にとって自慢の兄でした。少し歳が離れていることもあり、兄はもう一人の父みたいな感じだったと思います。

父は、55歳という若さで病気のため亡くなってしまい、とても悲しくて、父の死をなかなか受け止められませんでした。

家に帰るたびに身体が浮腫んだり、顔は痩せているのに身体は「お腹に赤ちゃんがいるの？」と思えるくらい腹水がたまり、目も身体の色も変わっていく父の姿が悲しくて、父の最期のときは、私は大阪に住んでいたのですが、朝、母から「入院しているお父ちゃんの様子がおかしい」と電話があったのですが、まさか母が、また、大袈裟に私を帰らそうと冗談を言っているのだと思って、「わかった、わかった」と聞いていたのですが、その後、次々に兄や親類から電話があったので、慌てて鳥取に帰ると、父はもう意識がなく、ただ一人娘の私の帰りを待っていてくれたのを知りました。

父との別れ

父の最期に会えたのですが、父の「みいちゃん」と言ってくれる声はもう聞くことができず、ただICUで私の帰りを待っていてくれたんだと思うと、私は、父の最後の頑張りに夜中ではありましたが、また、他の患者さんも多々いるのにもかかわらず大号泣してしまい、父の亡くなる当日の流れや病状説明を、母や兄はしてくれていたにもかかわらず、私は号泣しっぱなしでした。

父は、亡くなる日の朝までは普通に話もできていて、少ないながらも食事も食べられていたそうです。本当に急変したみたいで、母もびっくりしたそうです。父も母も一生懸命働き、家を建て、私たち兄妹を大切に育ててくれました。兄も仕事中の事故で大ケガをして障害を持ってしまいましたが、それでもくじけずリハビリに励み、すごい兄だといまも思います。私は今も父母兄の元にこの家族の一人として生まれて来たことを嬉しく思います。写真のアルバムにはもちろんのこと、私の心の中のアルバムに沢山の入り切らないくらいの思い出をつめてくれているからです。

私はメディアの方々から散々、貧困家庭育ちだと書かれまくりましたが、いまで言うセレブではありませんが、普通の一般的な家庭で育ててもらいましたし、父母兄のことまで、あたかも本当のようにメディアの方々に書かれ、私はとても悲しく思いました。

「何コレ？」と思う記事ばかりでした。私のことだけならまだしも、父母兄のことまで真実と違うことを書かれ、私はとてもショックでしたし、何？ 言ってんだろうと思いました。人権ってなんだろう、中立公平って何だろう……と思いました。

いまも色々な方の報道を見たり聞くたびに、益々この思いが強くなる一方の私です。〉

貧困でも、悪ガキでもなく…

出自が鳥取県中部地方であることはよく知られたことだったが、村育ちで、そこが被差別部落であることが自らの言葉で語られた。

その上で、幼いころの上田美由紀を、新聞や週刊誌は「貧困家庭」「悪ガキ」と書き立てたが、手記では「普通」と否定した。

そして、高校を中退した上田美由紀は結婚、離婚、再婚し、逮捕時は5人の子どもたちを抱えるシングルマザーだった。

（高木 瑞穂／Webオリジナル（外部転載））