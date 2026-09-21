＜事件！男が助手席に＞怖い経験⇒大事な教訓「運転中は施錠」【まんが】#不審者情報
私（マユ）は夫と2人の男の子の4人家族です。長男は中学生。部活に塾に頑張っています。部活が終わってからだと塾の時間がギリギリのため、最近は学校に迎えに行き、車内で軽食を食べさせながら塾へ送っていました。長男を塾に送った帰り道、信号で停車していると、助手席の窓を見知らぬ男性がノックしてきて、いきなり車内に乗り込んできたのです！ 何やら意味不明の言葉を叫んでいる男性。私はあまりの恐怖に車内から飛び出し、後ろの車の運転手に助けを求めたのでした。
私の車の様子を見に行ってくれた運転手さんたちは、何やら話をしています。なんと……助手席に乗りこんできたのはただの酔っ払いのだったのです。
運転手さんたちはその酔っ払いの男性を私の車から引きずり降ろしてくれました。男性は確かに酷い泥酔状態でした。
その後は、後ろの車の運転手さんが警察を呼んでくれました。対応をしてくれた運転手さんたちにお礼を言ってから、私は家に向かって再び車を走らせました。そして……無事帰宅すると、ホッとした気持ちがこみ上げてきて……涙が。
突然車に乗ってきた男性は酔っ払いでした。
これが危ない凶器を持った人だったりしたら……と想像するだけで怖くてたまりません。
車が何かに接触するだけが「事故」ではないのです。
今回はロックのし忘れがこのような事態を引き起こしてしまいました。
ちょっとの油断が命取りになることもある。いろいろな場合に備えて、できることはしっかりとやっていこうと思いました。そしてあのとき、私を助けてくれたお兄さんたち、本当にありがとうございました。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
私の車の様子を見に行ってくれた運転手さんたちは、何やら話をしています。なんと……助手席に乗りこんできたのはただの酔っ払いのだったのです。
運転手さんたちはその酔っ払いの男性を私の車から引きずり降ろしてくれました。男性は確かに酷い泥酔状態でした。
その後は、後ろの車の運転手さんが警察を呼んでくれました。対応をしてくれた運転手さんたちにお礼を言ってから、私は家に向かって再び車を走らせました。そして……無事帰宅すると、ホッとした気持ちがこみ上げてきて……涙が。
突然車に乗ってきた男性は酔っ払いでした。
これが危ない凶器を持った人だったりしたら……と想像するだけで怖くてたまりません。
車が何かに接触するだけが「事故」ではないのです。
今回はロックのし忘れがこのような事態を引き起こしてしまいました。
ちょっとの油断が命取りになることもある。いろいろな場合に備えて、できることはしっかりとやっていこうと思いました。そしてあのとき、私を助けてくれたお兄さんたち、本当にありがとうございました。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙