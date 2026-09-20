豊嶋花、タクシーの中で泣く 土屋太鳳からバラされる「帰りたくないって」
俳優・豊嶋花が20日、都内で行われた映画『マッチング TRUE LOVE』（25日公開） 公開5日前！緊急招集会議に参加した。
【写真】次作の「ラッキーちゃん」ネイルを披露する豊嶋花
作品の大きなテーマである“表と裏の顔”にちなみ、共演者だからこそ知り得る「お互いの意外なウラの顔」をフリップ形式で公開。それぞれの「ウラの顔」が次々と明かされる中、豊嶋の番が回ってきた。
倉悠貴は「おちゃめ」とフリップに記入。「本当にしっかり者でして。撮影していた時（豊嶋は）18歳だったんですね、当時。僕が25～26歳。逆なんです、年齢。しっかり度合いというか」と褒めながらも、「若さゆえのおちゃめ感があって。見てください、今日のこの爪」と豊嶋の手指のネイルについて言及。今作のマスコットキャラクターである「ラッキーちゃん」を、同イベントのために爪に施したという。倉はまるで自分のことのように「かわいいでしょう」と自慢げな表情に。そして「カメラが回っていないところも年相応にキャピキャピされていて、すごい素敵だなと思っていました」と語ると、佐久間大介からは「すごく年上の人みたい」とすかさずツッコまれ、笑いに包まれた。
主演を務める土屋太鳳は「強い集中力とかわいらしい泣き虫さん」と書かれたフリップを披露。「打ち上げがあって、（豊嶋が）まだ10代だったので21時くらいには帰さないといけなくて。そしたら花ちゃんは楽しかったのか、タクシーの中で泣きながら『帰りたくない』。愛情深い方だなと思いました」とほっこりするエピソードを語った。
続けて「書ききれなかったですけど、めちゃくちゃ人狼ゲーム大好き」と明かすと、豊嶋は共演者10人ほどと人狼ゲームをする際にルール説明したことを語った。そして「みなさんから、すごく人狼ゲーム詳しいねって。実際好きです、人狼ゲームは」と笑顔を浮かべた。
今作は、映画『マッチング』（2024）の続編であり、完全新章となるラブサバイバル・スリラー。前作で出会った唯島輪花（土屋）と永山吐夢（佐久間）のその後を軸に、舞台を南の島で開催される“マッチングツアー”へと移す。「真実の愛を証明できなければ殺される」という究極のルールのもと、参加者たちの愛、欲望、疑念、そして本性が暴かれ、恋愛リアリティーショーの華やかさとデスゲームの狂気が交錯する“恋リア地獄”を描く。
【写真】次作の「ラッキーちゃん」ネイルを披露する豊嶋花
作品の大きなテーマである“表と裏の顔”にちなみ、共演者だからこそ知り得る「お互いの意外なウラの顔」をフリップ形式で公開。それぞれの「ウラの顔」が次々と明かされる中、豊嶋の番が回ってきた。
倉悠貴は「おちゃめ」とフリップに記入。「本当にしっかり者でして。撮影していた時（豊嶋は）18歳だったんですね、当時。僕が25～26歳。逆なんです、年齢。しっかり度合いというか」と褒めながらも、「若さゆえのおちゃめ感があって。見てください、今日のこの爪」と豊嶋の手指のネイルについて言及。今作のマスコットキャラクターである「ラッキーちゃん」を、同イベントのために爪に施したという。倉はまるで自分のことのように「かわいいでしょう」と自慢げな表情に。そして「カメラが回っていないところも年相応にキャピキャピされていて、すごい素敵だなと思っていました」と語ると、佐久間大介からは「すごく年上の人みたい」とすかさずツッコまれ、笑いに包まれた。
続けて「書ききれなかったですけど、めちゃくちゃ人狼ゲーム大好き」と明かすと、豊嶋は共演者10人ほどと人狼ゲームをする際にルール説明したことを語った。そして「みなさんから、すごく人狼ゲーム詳しいねって。実際好きです、人狼ゲームは」と笑顔を浮かべた。
今作は、映画『マッチング』（2024）の続編であり、完全新章となるラブサバイバル・スリラー。前作で出会った唯島輪花（土屋）と永山吐夢（佐久間）のその後を軸に、舞台を南の島で開催される“マッチングツアー”へと移す。「真実の愛を証明できなければ殺される」という究極のルールのもと、参加者たちの愛、欲望、疑念、そして本性が暴かれ、恋愛リアリティーショーの華やかさとデスゲームの狂気が交錯する“恋リア地獄”を描く。