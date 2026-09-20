国内最大級の音楽フェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026」を主催するJフェス事務局は20日、公式Xを更新。台風25号の影響により21日の公演を中止すると発表した。20日の公演は予定通り開催する。

「【ROCK IN JAPAN FES. 2026】9月21日(月・祝)開催中止のお知らせ」と題しXを更新。「明日9月21日(月・祝)は、台風25号の影響により本日を大幅に上回る雨量が終日にわたって予測されており、台風の最接近に伴い強風も見込まれています。そのため、会場内外の安全確保が困難であると判断いたしました。誠に残念ではございますが、明日9月21日(月・祝)の公演を中止とさせていただきます」と、公演中止を発表した。

「9月21日(月・祝)の開催に向けては、台風の影響について慎重に検討を重ねてまいりましたが、本日に至り、予測される影響が悪化してしまいました。そのため、ご来場を予定されていた皆さま、出演アーティスト、スタッフをはじめ、フェスに関わるすべての方々の安全を最優先に考えた結果、このタイミングで中止を決断せざるを得ませんでした」と苦渋の決断だったことを明かした。「開催を信じて予定を整え、この日を心待ちにしてくださっていた皆さまには、このようなお知らせとなりましたことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

チケット購入者に対しては払い戻し対応を行うという。「払い戻し方法・ご返金金額・受付期間等の詳細につきましては、9月中に『Jフェス』アプリならびに公式サイトにて改めてご案内いたしますので、今しばらくお待ちください」と伝えた。

気象庁によると、大型で強い台風第25号は、暴風域を伴ったまま北上し、21日午後から22日午前中にかけて、千葉県に接近するおそれがある。

事務局は19日に20日の開催を発表。21日については「台風の進行が遅くなったことに伴い、9月21日(月・祝)については、引き続き最新の気象情報や公共交通機関の状況等を収集し、開催可否の判断を慎重に検討しております。9月21日(月・祝)の開催可否については、明日9月20日(日)13:00までに必ずお知らせいたします」と伝えていた。

21日の出演者は「LOTUS STAGE」ヤバイTシャツ屋さん、ももいろクローバーZ、SiM、マキシマム ザ ホルモン、Ado「GRASS STAGE」に櫻坂46、INI、ano、10-FEET、WANIMA、DJ和「HILLSIDE STAGE」にPaledusk、すりぃ、MAZZEL、礼賛、ファントムシータ、アンジュルム、CLAN QUEEN「PARK STAGE」にUNFAIR RULE、SHANK、syudou、CANDY TUNE、女王蜂、Fear, and Loathing in Las Vegas