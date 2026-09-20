9月の大型連休「シルバーウィーク」。2026年は土日を含め、9月19日（土）から23日（水）まで5連休となります。

カレンダーを見ると、そのカギを握っているのが9月22日（火）です。平日になるはずの火曜日が、なぜか「休日」になっています。

前日の21日（月）は「敬老の日」、翌23日（水）は「秋分の日」。実は、その間に挟まれた22日は、法律の規定によって自動的に休日となるのです。

いわゆる「国民の休日」と呼ばれるもので、同じ並びになるのは、2015年以来11年ぶりです。

では、この「国民の休日」とは、どのような仕組みなのでしょうか。「国民の祝日」や「振替休日」とは何が違うのでしょうか。

●9月22日は「祝日」ではない

祝日について定めているのが「国民の祝日に関する法律」、いわゆる「祝日法」です。

9月22日が休日になる根拠も、この祝日法にあります。

祝日法3条3項は、前日と翌日がともに「国民の祝日」である場合、その間の日が国民の祝日でなければ「休日」とすると定めています。

ここでポイントなのは、9月22日そのものが「国民の祝日」になったわけではないということです。

一般に「国民の休日」と呼ばれることがありますが、祝日法に「国民の休日」という名称が定められているわけではありません。法律上は、祝日に挟まれた日を「休日」にする仕組みです。

また、「振替休日」とも異なります。

祝日法3条2項では、「国民の祝日」が日曜日に当たった場合、その後の最も近い「国民の祝日ではない日」を休日にすると定めています。

つまり、「祝日に挟まれたから休み」になるのが今年の9月22日。一方、「祝日が日曜日と重なったため別の日が休み」になるのが振替休日です。

●なぜ11年ぶりなのか？

このような休日は、なぜ珍しいのでしょうか。たとえば、敬老の日は「9月の第3月曜日」と決まっています。一方、秋分の日は「秋分日」と定められているため、毎年同じ日付ではありません。

2026年は、次のような並びになりました。

9月21日（月） 敬老の日

9月22日（火） 休日

9月23日（水） 秋分の日

敬老の日と秋分の日の間がちょうど1日空いたため、その間の22日が法律の規定によって休日になったのです。

同じように、敬老の日が9月21日、秋分の日が9月23日となり、その間の9月22日が休日になったのは、2015年以来。11年ぶりの「5連休」が生まれたことになります。

●新しい「祝日」はどうやって作る？

では、そもそも新たな「国民の祝日」を作るには、どのような手続きが必要なのでしょうか。

国民の祝日は、祝日法2条に、それぞれの名称や日付、趣旨が定められています。そのため、新たな祝日を恒久的に設けるには、基本的に祝日法を改正する必要があります。

たとえば、現在もっとも新しく設けられた国民の祝日が「山の日」です。

2014年に祝日法の改正法が成立し、「山の日 八月十一日」が追加され、2016年から施行されました。

つまり、政府の判断だけで自由にカレンダーへ祝日を追加できるわけではありません。法律を改正するための法案が国会で審議され、成立するという立法手続きが必要になります。

一方、恒久的な祝日とは別に、特定の年の特定の日だけを休日にする法律が制定された例もあります。過去には、皇太子の結婚の儀や天皇の即位に伴う儀式などがおこなわれる日を休日とする特別法が作られました。

普段は何気なく眺めているカレンダーの「赤い日」。しかし、「国民の祝日」「振替休日」、そして今年の9月22日のような「祝日に挟まれた休日」は、それぞれ休みになる法律上の仕組みが異なっているのです。