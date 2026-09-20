佐々木朗希 23日からのパドレス3連戦で復帰へ ロバーツ監督、起用法未定も「複数イニングを投げる」
◇ナ・リーグ ドジャース-ジャイアンツ（2026年9月19日 ロサンゼルス）
ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が19日（日本時間20日）、本拠でのジャイアンツ戦前に会見に臨み、右手中指のマメで負傷者リスト入りしている佐々木朗希投手（24）の復帰予定について話した。
佐々木は8月26日（同27日）のブレーブス戦で右手中指のマメが破れ、翌27日（同28日）にIL入り。復帰に向けて調整を進め、16日（同17日）にはIL入り後2度目となる実戦形式打撃練習のライブBPに登板し、打者13人に50球を投球。この日もブルペン投球で調整した。
佐々木の復帰登板についてロバーツ監督は「まだ日にちは決めていない」としながらも「ただ、パドレスとのシリーズで投げることになると思う」と言及。22日（同23日）から本拠で行うパドレスとの3連戦で復帰させる方針を示した。
起用法について、従来は先発で復帰させる予定を示していたが「先発するのか、ブルペンから複数イニングを投げるのかはまだ分からない。ただ、複数イニングを投げることは間違いない。正確な日はまだ決まっていないけど、パドレス戦で投げる」と含みを持たせた。