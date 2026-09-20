「我々は神を手に入れた」「彼の反射神経はプレミアナンバー１」鈴木彩艶の活躍ぶりに現地ファンから絶賛の嵐！「MVPだ」「とんでもない能力を見せた」
現地９月19日に開催されたプレミアリーグ第５節で、日本代表GK鈴木彩艶を擁するアストン・ビラはトッテナムと敵地で対戦した。
鈴木が先発したビラは45＋４分にジョアン・マンザンビのゴールで先制。１点リードで前半を終える。後半に入って67分にニコラス・ジャクソン、79分にエミリアーノ・ブエンディアがゴール。終盤に２失点を喫したものの、１点差を守り切り、３－２の勝利を収めた。
この試合にフル出場した日本代表守護神は、前半に好セーブを連発。後半には高精度のフィードでジャクソンのゴールの起点になるなど、攻守にハイパフォーマンスを披露した。
躍動した鈴木に対して現地のファン賛辞が止まない。SNS上では、「MVPだ」「めちゃくちゃ上手い」「我々は神を手に入れた」「彼の反射神経はプレミアナンバー１だ」「とんでもない能力を見せた」「すべてにおいて自信に満ちている」「怪物」と声があがっている。
なお、ビラは今季リーグ戦初勝利となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本代表守護神が神セーブ連発＆正確フィードで追加点の起点に！
鈴木が先発したビラは45＋４分にジョアン・マンザンビのゴールで先制。１点リードで前半を終える。後半に入って67分にニコラス・ジャクソン、79分にエミリアーノ・ブエンディアがゴール。終盤に２失点を喫したものの、１点差を守り切り、３－２の勝利を収めた。
この試合にフル出場した日本代表守護神は、前半に好セーブを連発。後半には高精度のフィードでジャクソンのゴールの起点になるなど、攻守にハイパフォーマンスを披露した。
躍動した鈴木に対して現地のファン賛辞が止まない。SNS上では、「MVPだ」「めちゃくちゃ上手い」「我々は神を手に入れた」「彼の反射神経はプレミアナンバー１だ」「とんでもない能力を見せた」「すべてにおいて自信に満ちている」「怪物」と声があがっている。
なお、ビラは今季リーグ戦初勝利となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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