◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー中日（19日、東京ドーム）

巨人は4回、2アウト2塁の場面で6番・坂本勇人選手。前日の試合では1安打を放ち、巨人のレジェンド長嶋茂雄さんを超えるNPB歴代単独9位となる2472安打を記録しました。

この日の解説には、9位坂本選手より上の8位NPB通算2480安打の立浪和義さん。

坂本選手が打席に入ると「時間の問題ですよね。抜かれることは分かっています。坂本選手は今年出たり出なかったりする中、チャンスで素晴らしい働きをしていますよね。またずっと若い時から試合に出続けていると、年齢を重ねた時に試合に出たり出なかったりすると、自分の中で野球が少し下手になったと感じる時があるんですよ。調整は難しいと思うんですけど、技術のある選手。守備力もそこまで落ちていないのも、見ていてすごいと思います」と称賛の言葉を並べました。

その直後、坂本選手は中日・橋本侑樹投手のスライダーをレフト前に運びタイムリー安打。NPB通算2473安打とし、立浪さんにあと7本とまたひとつ迫っています。

NPB 通算安打】1位 3085 張本勲 2位 2901 野村克也 3位 2786 王貞治4位 2566 門田博光5位 2543 衣笠祥雄 5位 2543 福本豊7位 2539 金本知憲 8位 2480 立浪和義 9位 2473 坂本勇人 10位 2471 長嶋茂雄