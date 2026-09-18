「今年のホークスは強かった」

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日本ハムの新庄剛志監督（54）は今月10日、ソフトバンクに3タテを食らった後にこう漏らした。

カード前は6ゲーム差だったが、これで9ゲーム差となり、事実上の終戦。新庄監督はサバサバとこう振り返ったのだが、「強かった」では済まされない。

今季の対戦成績は5勝18敗2分け。13もの貯金を稼がせたのだから「MVP」は新庄監督といっていいほどだ。

ソフトバンクと日本ハムは直接対決を除けば、ソフトバンクは貯金26、日本ハムは同29。交流戦は14勝4敗で同率だった。直接対決をせめて五分で戦っていれば、宙を舞ったのは新庄監督の方だったかもしれない。

昨オフ、阪神の岡田前監督とのスポーツ紙の対談で「ソフトバンク、そんなに強くないで」と言われ、「そうなんですよ！」と返していたが、さる球界関係者がこう言った。

「今季はV2のソフトバンクを意識した発言を連発してきた。『断トツでリーグ優勝する』と宣言したり、ソフトバンクの小久保監督に向かって『圧倒します』と挑発したり……。ソフトバンクのスローガン『全新』を『全部新庄に勝つっていう全新でしょ？』とも言った。日本ハムの選手に意識づけをする意味合いがあったにせよ、逆に空回りすることに。あまりに勝てないもんだから、新庄監督は後になって『あの発言は裏目に出たかな』と後悔していましたから」

ソフトバンクがマジック2で迎えたこの日も、マジック対象チームの2位西武を破り、ソフトバンクのVをアシスト。皮肉にも最後まで宿敵を“援護”することになった。

井川伸久オーナーは前日16日、「（新庄監督を）評価している。（続投が）ノーという理由はあまり見当たらない。トータルとしては去年より戦力は上がっているんじゃないか」と話した。球団は新庄監督に続投を要請する方向で調整を進めているというが、果たして新庄監督のままで、ソフトバンクの4連覇を阻止できるのか──。

優勝決定後、「CSファーストステージを勝ち上がって、ファイナルではぶっ倒す！」とコメントしたが、策はあるのか、甚だ疑問である。

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余計なことを口走るのが新庄監督だが、ファンから大顰蹙を買うこともしばしばだ。つい先日も、渾身の「お気持ち表明」をしたものの、多方面から大バッシングを浴びせられていた。●関連記事 【もっと読む】日本ハム新庄監督に「自分に甘く他人に厳しい」の特大ブーメラン！ では、それらについて詳しく報じている。