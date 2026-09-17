草川直弥×知念英和『青と碧』予告映像解禁！ ED主題歌はcherie書き下ろし「恋と愛をやめない」に決定
草川直弥（ONE N’ ONLY）と知念英和がダブル主演を務める10月5日スタートのドラマ『青と碧（みどり）』（BS朝日ほか）より、山村碧（草川直弥）＆葉山青（知念英和）の恋の行方と、切なさが詰まった予告映像がTVerにて公開された。
【写真】『青と碧』ED主題歌を担当するcherie
ろじによる同名漫画を実写化する本作は、じっくり育む両片思いBLの、不器用でもどかしいピュアなラブストーリー。
学力も運動も学年1位の天才でありながら、無条件の好意を天真らんまんに示す青（知念）と、そんな青に対して世話焼きな側面をみせるも素直になれない碧（草川）。高校で出会い、互いにひかれ合いながらも世間一般の「普通」でありたいという思いから、「両片思い」のまま社会人となった二人。大切な存在だからこそ慎重に言葉と心を重ね、8年間の歳月をかけて一歩ずつ歩みを進めていく。
この度、ドラマの予告映像が初解禁。高校生から社会人まで8年間の歳月を歩んでいくふたりの恋の行方と、今にもあふれ出しそうな切なさが詰まった仕上がりとなっている。
また、本作のエンディング主題歌が、名古屋発ロックバンド・cherie書き下ろし楽曲「恋と愛をやめない」に決定した。本作のため書き下ろししたこの楽曲にメンバーのおざきれんは「思春期ならではのフワフワした気持ち、正解か不正解かも分からないのに「好き」という感情だけを信じて突っ走っていく逞しい2人を想いながら制作させていただきました」とコメントを寄せた。
ドラマ『青と碧』は、BS朝日にて10月5日23時24分、テレビ神奈川にて10月5日23時30分、HBC北海道放送にて10月8日24時56分、RKB毎日放送にて10月8日24時59分、CBCテレビにて10月8日25時40分スタート。Leminoにて10月5日10時より先行独占配信。
※cherie おざき れんのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■cherie おざき れん
自身初の書き下ろし、エンディング主題歌を担当できて心から嬉しく思います。
思春期ならではのフワフワした気持ち、正解か不正解かも分からないのに「好き」という感情だけを信じて突っ走っていく逞しい2人を想いながら制作させていただきました。
ドキドキする展開をそっと締めくくれるようなエンディングになったら嬉しいです。
【写真】『青と碧』ED主題歌を担当するcherie
ろじによる同名漫画を実写化する本作は、じっくり育む両片思いBLの、不器用でもどかしいピュアなラブストーリー。
学力も運動も学年1位の天才でありながら、無条件の好意を天真らんまんに示す青（知念）と、そんな青に対して世話焼きな側面をみせるも素直になれない碧（草川）。高校で出会い、互いにひかれ合いながらも世間一般の「普通」でありたいという思いから、「両片思い」のまま社会人となった二人。大切な存在だからこそ慎重に言葉と心を重ね、8年間の歳月をかけて一歩ずつ歩みを進めていく。
また、本作のエンディング主題歌が、名古屋発ロックバンド・cherie書き下ろし楽曲「恋と愛をやめない」に決定した。本作のため書き下ろししたこの楽曲にメンバーのおざきれんは「思春期ならではのフワフワした気持ち、正解か不正解かも分からないのに「好き」という感情だけを信じて突っ走っていく逞しい2人を想いながら制作させていただきました」とコメントを寄せた。
ドラマ『青と碧』は、BS朝日にて10月5日23時24分、テレビ神奈川にて10月5日23時30分、HBC北海道放送にて10月8日24時56分、RKB毎日放送にて10月8日24時59分、CBCテレビにて10月8日25時40分スタート。Leminoにて10月5日10時より先行独占配信。
※cherie おざき れんのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■cherie おざき れん
自身初の書き下ろし、エンディング主題歌を担当できて心から嬉しく思います。
思春期ならではのフワフワした気持ち、正解か不正解かも分からないのに「好き」という感情だけを信じて突っ走っていく逞しい2人を想いながら制作させていただきました。
ドキドキする展開をそっと締めくくれるようなエンディングになったら嬉しいです。