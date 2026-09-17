人に心を許さず警戒し続けていた保護子猫。新しい家族のもとへ行き、たくさんの愛情を注がれたことで見せた変化に感動の声が集まっています。話題の動画の再生回数は75万回を超え「こういう素敵な投稿を見ると幸せな気持ちになれます」「頑張ってきたあびちゃん、元気で幸せに」「ずっとの幸せが決まって良かった」といったコメントが集まっています。

【動画：まったく人に懐かなかった『警戒心の強い保護子猫』…新しい家族に愛され『変化した様子』】

コインパーキングで出会った2匹の子猫

Instagramアカウント「一般社団法人 Neko no Iro礀福岡 保護猫活動」に投稿されたのは、保護され新しい家族と出会い幸せを手に入れた子猫の姿です。コインパーキングで保護猫活動を行っていた投稿者さんの前に猫風邪をひいた2匹の子猫が現れたのだそう。車にひかれてしまう可能性のある危険な場所であったため保護したそうです。

人馴れしなかった子猫の変化

2匹の子猫は「王鵬（おうほう）」くん、「あび」ちゃんという名前をつけてもらったのだそう。しっかり者のあびちゃんは王鵬くんを守るために必死だったといいます。時間がたつと攻撃性はなくなりましたが、投稿者さんには懐く様子はなかったのだそう。ただ、他のおとなの猫さんたちには甘えられるようになったそうです。

あびちゃんと人との距離が縮まらないままでしたが、譲渡会で運命の出会いがありトライアルへ。ところが、トライアル期間中に体調を崩して入院することがあったのだそう。投稿者さんと久しぶりに会ったあびちゃんでしたが、なんと甘えてきてくれたそうです。投稿者さんは、あびちゃんが里親さんの愛情をしっかり受け取ったと感じたといいます。里親さんの温かい愛情が、あびちゃんの心を解きほぐしてくれたのかもしれませんね。退院後は無事にトライアルを終え、正式に家族として迎えられたそうです。

新しい家族のもとで掴んだ幸せ

里親さんから送られてきた写真には、ひざの上でお腹を見せてすっかり甘えん坊になったあびちゃんの姿があったといいます。先住猫さんにも受け入れてもらったそうです。投稿者さんは「猫の人馴れは知識や経験ではなく、どれだけその子と向き合う時間を作ったかだと思っています」と語り、里親さんに感謝の言葉を述べていました。弟猫の王鵬くんも新しい家族が決まったとのこと。たくさんの愛情をもらって幸せそうなあびちゃんの姿に、こちらまで温かい気持ちになりますね。

投稿には「保護主さんが愛情を注いで育ててくれたから、里親さんに甘えていいんだって思えるようになったんだと思います」「あびちゃん、今度は甘える番ですね！優しい保護主さんと里親さんに出会えて本当に良かったです」「心の休まる安心した環境で落ち着いて暮らせることができて私も嬉しいです」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「一般社団法人 Neko no Iro礀福岡 保護猫活動」では、保護猫活動の様子が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「一般社団法人 Neko no Iro礀福岡 保護猫活動」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。