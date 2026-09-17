【カラバオカップ】コベントリー 1－3 アストン・ヴィラ（日本時間9月17日／リコー・アリーナ）

【映像】ワンステップの「50m絶品フィード」

アストン・ヴィラに所属する日本代表GKの鈴木彩艶が、衝撃のワンステップフィードを見せた。軽く蹴ったようにも見えるキックから約50m先の味方へ正確にボールを届け、ファンから驚きの声が上がった。

アストン・ヴィラは日本時間9月17日、カラバオカップ3回戦でコベントリーと対戦。ベンチスタートだった鈴木は、先発したマルコ・ビゾットが怪我をしたため、後半開始から緊急でピッチに立った。

すると2－1で迎えた52分に、自慢のキック精度で魅せる。ゴールキックの流れからCBの横パスを受けた鈴木は前方を確認。右足でボールをコントロールすると、そこからワンステップで右サイドにロングフィードを蹴り込んだ。

「もはや最後尾にいるゲームメーカー」

軽く蹴ったようにも見えたボールはハーフウェーラインを越えて、右サイドを駆け上がっていたDFアーロン・ワン＝ビサカへ。約50mの距離を正確に飛ばし、味方の足元へぴたりと届けてみせた。

鈴木の正確かつ鋭いフィードにはファンも注目。SNS上では「軽く蹴ってこれだもんなw」「ザイオンのキックはマジで精度もえぐい」「なんでこんなにパス繋がるんやろうね」「もう笑っちゃうレベル」「まさに戦術ザイオン」「ピルロがキーパーやったら攻撃面は最強やん、って思ったことあるけど、ついに実現したか」「もはや精度が高いGKじゃなくて最後尾にいるゲームメーカー」といった声が寄せられた。

45分間のプレーとなった鈴木は、2つのショットストップを記録して無失点。後半からの出場ながら、持ち味のキックとセービングでチームの3－1勝利に貢献した。

（ABEMA de DAZN／カラバオカップ）

