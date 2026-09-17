”シンケンイエロー”・森田涼花、『週プレ』で魅せた清涼感感じる美麗グラビア

『週刊プレイボーイ』39＆40号は9月14日に発売！

声優としても活躍する俳優・森田涼花が、9月14日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』39＆40合併号に登場！

【プロフィール】

森田涼花（もりた・すずか）

1992年9月7日生まれ 京都府出身 身長157cm

『侍戦隊シンケンジャー』にシンケンイエロー／花織ことは役で出演。「アイドリング！！！」卒業後、映画や舞台など多数出演。ゲームアプリ『機動戦士ガンダムU.C. ENGAGE』（シャクティ・カリン役）、テレビアニメ『ダンジョン飯』（ケツァール役）など、声優としても活動中。

公式X【@morita_suzuka】

公式Instagram【@moritasuzuka16】

今号の『週プレ』は、台湾ロケでいつもより妖艶な髙野真央の表紙＆巻頭グラビアに、素の表情もたっぷり収録したロケ密着DVD映像も必見！ 初登場の若手俳優・涼井菜生の圧倒的な透明感、

初グラビアが大反響のFES☆TIVE・小柴あいりが再登場！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

また、本号と同時リリースの【デジタル限定】森田涼花写真集「サマーリフレイン」は、価格／1320円（税込）にて主要電子書店で 9月14日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

＜特集情報＞

アメリカからの「リフレはやめろ」のヤバ圧力・・・でも今さら止められない！高市政権“二枚舌ノミクス”の綱渡り、今や“裏社会の通貨”に！「トレカ転売マネロン」の最新手口、来季からセ・リーグもDH制導入につき、間もなく見納め！プロ野球「ピッチャーのバッティング」伝説の瞬間90年史 などなど・・・