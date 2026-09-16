「奇跡が起きた」絶体絶命のハムスター、深夜の劇的回復に涙腺崩壊…命の底力に感動の嵐
YouTubeチャンネル「もっと！はむチラ長屋ch.【ハムスター】」が、「【こったくん】突然、危険な状態へ。戦い抜いた1歳半の誕生日」を公開しました。動画では、1歳半の誕生日を迎えたジャンガリアンハムスターのこったくんを襲った突然の病魔と、そこからの奇跡的な生還劇が報告されています。
数日前からお腹の張りと水下痢のような症状が見られたこったくん。病院で検査を受けたところ、レントゲン撮影の結果から腸に大量のガスが溜まっていることが判明しました。ガスを抜く薬をもらって帰宅し、翌日は落ち着いていたものの、1歳半の誕生日を迎えた朝、ケージの中で憔悴しきった姿が発見されます。体温は下がり、強制給餌も吐き出してしまうほどの衰弱ぶりで、飼い主さんは「正直、夜まで持ちそうにない」と感じたそうです。
夕方頃にはフラフラになりながらも回し車を回し始めたこったくん。死期が迫ったハムスターが見せる行動にも似ており、口周りは汚れ、目も開かなくなっていきました。しかし、深夜3時頃に信じられない出来事が起こります。飼い主さんがケージを確認すると、こったくんの目がぱっちりと開き、破水したかのように体内から大量の水分が排出されていたのです。同時に腸ガスも抜けたようで、パンパンに腫れていたお腹はしゅっと萎んでいました。
少し楽になったのか、キャベツや豆腐を自ら口にし始めたこったくん。体温の温かさも戻り、目にははっきりと生気が宿っていました。飼い主さんはこの劇的な変化に「奇跡が起きた」と胸をなでおろしました。
まだ完全な本調子ではないものの、力強く床材をかき分けてご飯を食べる姿からは、小さな体に秘められた大きな生命力が伝わってきます。こったくんが1日でも長く元気に過ごせるよう、これからの回復を心から応援したくなる一本です。
数日前からお腹の張りと水下痢のような症状が見られたこったくん。病院で検査を受けたところ、レントゲン撮影の結果から腸に大量のガスが溜まっていることが判明しました。ガスを抜く薬をもらって帰宅し、翌日は落ち着いていたものの、1歳半の誕生日を迎えた朝、ケージの中で憔悴しきった姿が発見されます。体温は下がり、強制給餌も吐き出してしまうほどの衰弱ぶりで、飼い主さんは「正直、夜まで持ちそうにない」と感じたそうです。
夕方頃にはフラフラになりながらも回し車を回し始めたこったくん。死期が迫ったハムスターが見せる行動にも似ており、口周りは汚れ、目も開かなくなっていきました。しかし、深夜3時頃に信じられない出来事が起こります。飼い主さんがケージを確認すると、こったくんの目がぱっちりと開き、破水したかのように体内から大量の水分が排出されていたのです。同時に腸ガスも抜けたようで、パンパンに腫れていたお腹はしゅっと萎んでいました。
少し楽になったのか、キャベツや豆腐を自ら口にし始めたこったくん。体温の温かさも戻り、目にははっきりと生気が宿っていました。飼い主さんはこの劇的な変化に「奇跡が起きた」と胸をなでおろしました。
まだ完全な本調子ではないものの、力強く床材をかき分けてご飯を食べる姿からは、小さな体に秘められた大きな生命力が伝わってきます。こったくんが1日でも長く元気に過ごせるよう、これからの回復を心から応援したくなる一本です。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
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