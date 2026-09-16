【トリュフベイビー】1才半になりました！これまで伝えられなかった色々をご報告します～ジャンガリアンハムスター

チャンネル情報

20匹以上のはむたちとの幸せはむライフ！ 飼育の上では悲しいこと辛いこと悩むことも、沢山あります。 が、このチャンネルでは、ハムスターの個性にフォーカスして楽しく明るく、可愛らしくて面白い一面をお届けしたいと思います。 はむたちから元気をもらって笑顔になれる毎日に！ 連絡先：86starsuki@gmail.com