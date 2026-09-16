チャンネル情報

日光の景色・観光・歴史・イベントを深掘りして、自分なりの考察も加えて解説しています。 【NIKKO with you】 このタイトルには「一緒に日光を再発見してもらいたい」という気持ちを込めました。 40代後半から動画撮影・編集をはじめて、3人の子ども達にも、年齢なんて関係なく趣味でも「本気でチャレンジする大人」を見せたいっていう本心もあります。 チャンネル登録して、お付き合いいただけるとうれしいです。 毎日のように足を運んでいる日光を、いろいろな角度から楽しんで、魅力を感じてもらいたいチャンネルです。 mail nikkowithyou@gmail.com