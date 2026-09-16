花を植える予定だった花壇に、思わぬ先客がーー。動画に収められた光景が、Threadsで注目を集めています。投稿したさっつーさん（@sennse1102）は、次のようにつづっています。



【動画】花壇でのびのび砂浴びを楽しむスズメたち

「花を植える予定だったわが家の花壇が、いつの間にかスズメたちの砂浴び場に。10個ほどの穴ができ、この日は約8羽が、まるで露天風呂に入るように並んで砂浴びしていました。8羽も集まると少し圧倒されますが、かわいくていつまでも見ていられます。もうここには花を植えず、スズメたちのお風呂として残すことにしました」



花壇にできた丸いくぼみに、1羽ずつすっぽりと収まるスズメたち。時折、羽を激しく動かして砂を巻き上げたり、体勢を変えたりしながら、思い思いに砂浴びを楽しんでいます。



約1分25秒の動画が公開されると、8.4万件超のいいねが集まり、



「スズメの湯屋（笑）」

「なかなかめずらしいシーンですね」

「スズメ界隈では穴場スポットなのかも」

「畑でも彼らやってます！ 場所を残してあげるの優しい」

「最近スズメ見なくなりましたよね。これはかわいすぎる」

「こんなふかふかな砂風呂はめったにお目にかかれないから来たんですね」



など、反響が相次いでいます。



謎の穴が一つ、また一つ…正体を知った瞬間

投稿者さんによると、スズメたちは何年も前から庭へ遊びに来ており、多いときには30羽ほど集まることもあるそうです。



親子で訪れ、親鳥がヒナに餌を与える場面も見られるのだとか。砂浴び場になった花壇には、もともとチューリップが植えられていました。例年は花が枯れたあとに別の植物を植えていましたが、今年はたまたま何も植えていない時期だったといいます。



最初に異変に気づいたのは、今回の動画を撮影する1～2週間ほど前でした。



「初めは穴が一つ開いていて、『何か丸い穴が開いているぞ？』と思いました。アリジゴクみたいな感じでしたが、何なのかはわかりませんでした」



やがて穴は2、3個に増加。ある日、居間の窓から外を見ると、スズメが砂浴びをしており、ようやく穴の正体が判明しました。その後、3羽や5羽ほどで利用している場面を見かけたものの、警戒心が強く、なかなか撮影できなかったそうです。今回の8羽は、窓の外をちらりと見たときに偶然発見しました。



「気づかれないように、そーっと動画を撮りました。まさかこんなに見てもらえるとは思わず、びっくりしています」



ふだんは電線やブッドレアの枝に止まり、辺りをうかがってから庭へ下りてくるスズメたち。1羽がやって来ると周囲の仲間も続き、1羽が飛び立つと一斉に移動することが多いといいます。



「砂浴びをしているときは、あまり辺りを警戒せず、気持ちよさそうにしています」



花壇を残すことにした理由は…

花壇の一角では砂浴びが繰り返され、周囲のインターロッキングまで砂まみれに。それでも投稿者さんは、この場所に新たな花を植えないことに決めました。



「私にとっても、スズメたちが砂浴びをしているところを眺めるほうがかわいくて、癒やされます。花を植えるのはやめて、このまま砂浴び場として使ってもらおうと思いました」



ただし、砂の下にはチューリップの球根が埋まっているため、「そこまでは掘らないでほしい」と願っているそうです。庭にはセキレイやヒヨドリも訪れ、スズメたちと一緒に過ごしています。スズメ同士ではケンカをしたり、鉢植えのブルーベリーの実を落としたりと、にぎやかな一面もあるのだとか。



「チュンチュンと遊ぶところがかわいくて、毎日癒やされています。いつか懐いて手乗りになってほしいと思っていますが、警戒心が強く、まったくその気配はありません。それでも、これからも見守っていきたいです」



土に生まれた小さなくぼみは、人と野鳥がほどよい距離で出会う、新しい季節の風景になりました。窓越しに交わされるささやかな交流は、これからも暮らしに穏やかな彩りを添えてくれそうです。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）