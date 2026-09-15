『風、薫る』“ツヤ”東野絢香の成長を“直美”上坂樹里＆ネット称賛「ずっと努力してたんだね」「熱いな」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜～土曜8時ほか）の第25週「風媒花（ふうばいか）」（第122回）が15日に放送され、ツヤ（東野絢香）の成長を直美（上坂）が称える姿が描かれると、ネット上には「ずっと努力してたんだね」「学び直そうとする姿、熱いな」といった声が集まった。
【写真】りん（見上愛）＆直美（上坂樹里）と対峙する柳生（中村倫也） 明日の『風、薫る』
ある日、帝都医大病院で看病婦として働いていたツヤがりんと直美を訪ねて恵風看護婦会にやってくる。りんや直美のもとで看護について学びながらも、あるミスを起こしたことから帝都医大病院を解雇されてしまったツヤ。彼女は、りんと直美に「私を、ここで雇っていただけませんか？」と申し出る。
そしてツヤは、かつてりんから手渡された看護について書かれた洋書「NOTES ON NURSING」を取り出し「自分なりに読み書きを勉強して、辞書を引いて少しずつ読み進めて…ひと通り読むのに11年もかかってしまいました」と告げる…。
りんと直美は、ツヤを恵風看護婦会で受け入れることを決定。直美は早速、医学の基礎知識について見習いのセツ（村上穂乃佳）を交えてツヤに教えていく。直美が教える知識をエンピツでノートにメモしていくツヤ。かつては読み書きも満足にできなかった彼女の成長ぶりを目にした直美は思わず「ツヤさん、本当に努力したんですね」と感嘆する。
これにツヤは微笑みながら「小学校で習う漢字を覚えるのには、半年かかりました」とつぶやくと、隣にいたセツも「半年で…？」と驚くのだった。
ツヤの努力と成長がうかがえるシーンに対して、ネット上には「ほんとにほんとにがんばったんだなぁツヤさん」「あの頃と段違いでスラスラ文字を書けてる」「ずっと努力してたんだね」「ツヤさん本当に一生懸命…」「ずっと独学を続けていて、学び直そうとする姿、熱いな」などの反響が寄せられていた。
【写真】りん（見上愛）＆直美（上坂樹里）と対峙する柳生（中村倫也） 明日の『風、薫る』
ある日、帝都医大病院で看病婦として働いていたツヤがりんと直美を訪ねて恵風看護婦会にやってくる。りんや直美のもとで看護について学びながらも、あるミスを起こしたことから帝都医大病院を解雇されてしまったツヤ。彼女は、りんと直美に「私を、ここで雇っていただけませんか？」と申し出る。
りんと直美は、ツヤを恵風看護婦会で受け入れることを決定。直美は早速、医学の基礎知識について見習いのセツ（村上穂乃佳）を交えてツヤに教えていく。直美が教える知識をエンピツでノートにメモしていくツヤ。かつては読み書きも満足にできなかった彼女の成長ぶりを目にした直美は思わず「ツヤさん、本当に努力したんですね」と感嘆する。
これにツヤは微笑みながら「小学校で習う漢字を覚えるのには、半年かかりました」とつぶやくと、隣にいたセツも「半年で…？」と驚くのだった。
ツヤの努力と成長がうかがえるシーンに対して、ネット上には「ほんとにほんとにがんばったんだなぁツヤさん」「あの頃と段違いでスラスラ文字を書けてる」「ずっと努力してたんだね」「ツヤさん本当に一生懸命…」「ずっと独学を続けていて、学び直そうとする姿、熱いな」などの反響が寄せられていた。