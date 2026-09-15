元ME：I加藤心、初スタイルブック先行カット第2弾解禁タイトルは『C＋LOVER』に決定
元ME:Iのメンバー、加藤心の初のスタイルブックのタイトルが自身が考案した『加藤心ファーストスタイルブック C＋LOVER（クローバー）』に決定。本書より先行カット第2弾が解禁された。
【写真】変幻自在な魅力が詰まった『加藤心ファーストスタイルブック C＋LOVER』第2弾先行カット
2000年11月1日生まれ、愛知県出身の加藤。幼少期より芸能活動を開始し、韓国での練習生およびアイドルデビュー経験も持つ。2023年に日本最大級のサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』への出演を経て、2024年にガールズグループ「ME：I（ミーアイ）」としてデビュー。2025年末にグループ活動を終了後、2026年3月よりモデルや女優として活動中だ。
本書では、エッジの効いたクールな装いや可憐なガーリースタイルなど、多彩なファッションに身を包んだ最新の撮り下ろしカットに加え、地元・愛知県でのロケも敢行。トレードマークの“心スマイル”はもちろん、初めて見せる大人な表情まで魅力を余すことなく収録している。
さらに、意外な趣味や特技、気になる恋愛観、こだわりの美容テクニック、そして過去から未来を語り尽くしたロングインタビューなど、今まで明かしていなかったパーソナルな一面が満載。新たな道を歩み始めた加藤心の名刺代わりとなる一冊だ。
加藤は「タイトルは、COCORO の頭文字“C”に、愛好家やファンの意味をもつ“LOVER”を組み合わせて『C＋LOVER』と名付けました。私を愛してくれる “Cocoro Lovers”へ向けた大切な一冊です。そして、読みの“クローバー”は幸運の象徴でもあります。『この本を手に取ってくれたみなさんに幸運が訪れますように』という願いも込めました。クローバーの花言葉には“私のものになって”という意味もありますので、このスタイルブックを読んで私のもの（虜）になってくれたらうれしいです！」とコメントしている。
26歳の誕生日当日となる、11月1日には東京で発売記念イベントを開催。また、地元・愛知と大阪でもイベントの実施が決定。チケット販売は先着順となる。スケジュールは以下の通り。
〈東京〉
11月1日 HMVエソラ池袋
〈大阪〉
11月7日 MARUZEN＆ジュンク堂書店 梅田店
〈愛知〉
11月8日 ジュンク堂書店 名古屋店
発売記念イベントは、9月27日22時まで申込受付中だ。
『加藤心ファーストスタイルブック C＋LOVER』は、主婦と生活社より10月30日発売。定価3850円（税込）。
【写真】変幻自在な魅力が詰まった『加藤心ファーストスタイルブック C＋LOVER』第2弾先行カット
2000年11月1日生まれ、愛知県出身の加藤。幼少期より芸能活動を開始し、韓国での練習生およびアイドルデビュー経験も持つ。2023年に日本最大級のサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』への出演を経て、2024年にガールズグループ「ME：I（ミーアイ）」としてデビュー。2025年末にグループ活動を終了後、2026年3月よりモデルや女優として活動中だ。
さらに、意外な趣味や特技、気になる恋愛観、こだわりの美容テクニック、そして過去から未来を語り尽くしたロングインタビューなど、今まで明かしていなかったパーソナルな一面が満載。新たな道を歩み始めた加藤心の名刺代わりとなる一冊だ。
加藤は「タイトルは、COCORO の頭文字“C”に、愛好家やファンの意味をもつ“LOVER”を組み合わせて『C＋LOVER』と名付けました。私を愛してくれる “Cocoro Lovers”へ向けた大切な一冊です。そして、読みの“クローバー”は幸運の象徴でもあります。『この本を手に取ってくれたみなさんに幸運が訪れますように』という願いも込めました。クローバーの花言葉には“私のものになって”という意味もありますので、このスタイルブックを読んで私のもの（虜）になってくれたらうれしいです！」とコメントしている。
26歳の誕生日当日となる、11月1日には東京で発売記念イベントを開催。また、地元・愛知と大阪でもイベントの実施が決定。チケット販売は先着順となる。スケジュールは以下の通り。
〈東京〉
11月1日 HMVエソラ池袋
〈大阪〉
11月7日 MARUZEN＆ジュンク堂書店 梅田店
〈愛知〉
11月8日 ジュンク堂書店 名古屋店
発売記念イベントは、9月27日22時まで申込受付中だ。
『加藤心ファーストスタイルブック C＋LOVER』は、主婦と生活社より10月30日発売。定価3850円（税込）。