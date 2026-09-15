65.9万回以上視聴され3.3万以上の「いいね」を集めているのは、家電を見つめている猫ちゃんたちの姿。投稿には、視聴者から「すっごい見てる」「不思議そうに見てますね」「入念に観察中(笑)」などのコメントが届いています。

【動画：炊飯器のほうを見たら、『2匹の猫』が…思わず笑顔になる『かわいい光景』】

気になる湯気を発見

Instagramアカウント「うにとごま（と、ぎん）」に投稿されたのは、小さな穴からもくもくと出る“湯気”を見つめる猫ちゃんたちの姿。見守り隊を結成したのは、保護猫姉妹である長毛猫の「うにちゃん」とキジシロ猫の「ごまちゃん」だったといいます。

ふたりが見つめていたのは、“炊飯器”から出ている湯気だったそう。うにちゃんとごまちゃんはきっちりと足を揃えて座り、炊飯器の隣の棚から見守っていたとのことです。「おいしく炊けるまで見張っているからね」と使命に燃えていたのかもしれません。

静かに目を合わせる見守り隊

ぴったりと寄り添いあって炊飯器を見守っていたうにちゃんとごまちゃんでしたが、ほぼ同じタイミングで顔を上げ、目を合わせるシーンもあったとのこと。見守り隊として「そろそろ炊けそうだね」「今日も無事に炊けたね」と確認し合っていたのでしょう。

もちろん、ふたりは猫なのでごはんを食べるわけではありません。ということは、炊飯器の見守りは飼い主さんのため…！とても飼い主さん思いの、責任感あふれる猫ちゃんたちですね。ちなみに、飼い主さんは猫ちゃんたちが湯気に触れないように近くで見守っていたそうですよ。

家電を見守る猫たち

うにちゃんとごまちゃん、そしてふたりの弟分である黒白猫の「ぎんくん」は、ふだんから家電の見守りに余念がないようです。炊飯器だけでなく、電子レンジにのっていたり、洗濯機を覗き込んでいたり…。

自ら乗って電子レンジの耐久性をチェックしていたり、頭から洗濯機に入って洗濯物が残っていないか確認したりしていたのでしょう。とても働き者の猫ちゃんたちですが、飼い主さんはハラハラしてしまうときもあるようです。

うにちゃんとごまちゃんが目を合わせる場面を見た視聴者からは、「炊けたかなぁ？って相談してそうですね」「絶対何か話してますね」などのコメントも寄せられていました。

Instagramアカウント「うにとごま（と、ぎん）」には、3ニャンズが家電を見守ったり、お外を監視したりしながら、のびのび暮らす様子が投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「うにとごま（と、ぎん）」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。